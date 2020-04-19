مديرون «يطاردون» موظفيهم إلكترونياً لمضاعفة ساعات العمل عن بُعد

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أبدى موظفون في جهات حكومية (اتحادية ومحلية) انزعاجهم مما وصفوه بـ«المطاردات» الهاتفية والإلكترونية من مديريهم في العمل، لمدد تصل إلى 12 ساعة يومياً، لمطالبتهم بتنفيذ أمور وتكليفات غير طارئة أو عاجلة، متعلقة بتسيير العمل، مؤكدين أن العمل «غير الطارئ» على مدار اليوم يخلق شعوراً مرتبكاً وينعكس سلباً على حالة البيت.

وأكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أحقية جهات العمل في تحديد ساعات الدوام عن بعد، وفقاً لمصلحة العمل، وبما لا يخل بالمسؤوليات المناطة بالجهة قانوناً، مشددة على أن «الموظف عن بُعد لا يستحق أي تعويض عن العمل الإضافي في حالة عمله لساعات أطول مما هو مقرر رسمياً».

وتفصيلاً، شهدت منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» نقاشاً بين عدد كبير من الموظفين في جهات حكومية (اتحادية ومحلية) حول ما وصفوه بـ«المطاردات» الهاتفية والإلكترونية من مديريهم في العمل، لإضافة مهام جديدة إلى عملهم، يستغرق إنجازها مدداً تراوح ما بين 10 و12 ساعة يومياً.

واتفقوا، خلال النقاش، على أن العمل «غير الطارئ» على مدار اليوم يأتي على حساب الأبناء، الذين يعانون حالياً عزلة اجتماعية مؤقتة، ويحتاجون إلى والديهم لمساعدتهم على ملء وقت الفراغ، لافتين إلى أن مضاعفة حجم العمل «تخلق شعوراً سلبياً لديهم، ما ينعكس سلباً على حالة البيت».

وقال صاحب أحد الحسابات: «هناك نوع من المسؤولين يطلب من موظفيه العمل ليلاً ونهاراً حتى خلال عطلة الأسبوع، ويكلّفهم بأمور غير عاجلة طالباً إنجازها في وقت عاجل»، مؤكداً أن «العمل عن بعد في هذه الظروف لا يعني أن يبحث المدير عن أي تكليف إضافي لموظفيه، حتى إن لم يكن ذا أهمية تستدعي ذلك».

ورد عليه صاحب حساب آخر قائلاً: «هناك أشخاص يظنون أن الدوام عن بعد يعني أن يكون الموظف تحت الطلب على مدى الـ24 ساعة يومياً».

وأضاف: «أنا شخصياً أعمل 12 ساعة وأكثر، بشكل متواصل، لدرجة تجبرني على العزلة داخل غرفتي في البيت جراء طلبات غير مهمة ولا تنتهي».

وقال ثالث: «أتلقى من مديري في العمل اتصالات هاتفية على مدار اليوم، قرابة 13 اتصالاً، ورسائل على البريد الإلكتروني، أو عبر تطبيقات وبرامج العمل عن بعد، وفي كل اتصال يكلفني بعمل مختلف، ويصر على إنهاء المطلوب في اليوم نفسه، على الرغم من أن غالبية التكليفات غير عاجلة، ويمكن تأجيلها لليوم التالي».

واقترحت صاحبة حساب إجراء بحث عن قوانين العمل في دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وبخاصة ألمانيا، ومحاولة الاستفادة من أفضل القوانين المعمول بها فيها لحفظ حقوق الموظف وجهات العمل في نظام الدوام عن بعد، مشيرة إلى أن قوانين العمل في ألمانيا تمنع الاتصال بالموظف بعد انتهاء ساعات الدوام، سواءً بالهاتف أو عبر البريد الإلكتروني، إلا في أوقات الطوارئ، وفي حال وجود أسباب شديدة الأهمية.

في المقابل، أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأنه يتعين على جهات العمل الاتحادية مراعاة عدد من المتطلبات عند تطبيق نظام العمل عن بعد، تشمل «تكييف متطلبات العمل عن بعد بما يتلاءم وطبيعة الأعمال والكوادر الوظيفية والفئات والحالات الصحية المعنية بالتطبيق، مع تأكيد أهمية عدم الإخلال بالواجبات والمسؤوليات المناطة بها قانوناً، ثم التأكد من جاهزية توفير خدماتها للمتعاملين والجمهور، وأنها متاحة عن طريق المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الذكية، والتركيز على تشجيع المتعاملين على الاستفادة من الخدمات الذكية كخيار أساسي، بديل عن الزيارات الشخصية لمراكز تقديم الخدمات، وكذلك استخدام الوسائط التقنية والتأكد من توفير التجهيزات أو أية وسائل أخرى للموظفين».

وشملت المتطلبات أيضاً متابعة تطبيق العمل عن بعد، وقياس الإنتاجية للموظفين، والتأكد من جودة المخرجات، وتحديد الأطر الزمنية لتقديم الخدمات وتنفيذ المهام وتسليم المشاريع، والالتزام بتطبيق معايير حوكمة ومعايير الأمن السيبراني عند استخدام وسائل التقنية في تطبيق نظام العمل عن بعد، وتنفيذ أية ضوابط أخرى تراها جهة العمل مناسبة بهذا الشأن.

متابعة الإنجاز إلكترونياً

تضمنت قائمة المتطلبات التي حددتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن توفر جهة العمل التجهيزات التقنية لعقد الاجتماعات الدورية، ومتابعة الإنجاز إلكترونياً، والوصول إلى الأنظمة الإلكترونية الرئيسة والفرعية الخاصة بتأدية الأعمال في الجهة، وإتمام أداء المهام والمسؤوليات المناطة بهم، واستخدام وسائل التواصل المتوافرة من قبل فرق العمل واللجان الداخلية ضمن الجهة الاتحادية، بحيث يستطيع الأعضاء معرفة آخر المستجدات.