مركز إسعاد المتعاملين بشرطة الشارقة يطلق خطاً ساخناً وباقة من الخدمات الخاصة لكادر القطاع الصحي

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تقديراً للجهود التي يبذلها العاملون بخط الدفاع الأول من الكوادر الطبية والصحية، وتضحياتهم من أجل حماية المجتمع والمحافظة على صحة وسلامة أفراده ، أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بمركز إسعاد المتعاملين باقة من الخدمات الموجهة للكادر الطبي والموظفين العاملين بالحقل الصحي بإمارة الشارقة، إسهاماً منها في تعزيز دورهم الإنساني الذي يقومون به في مواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، والحد من إنتشاره، من أجل وطن سليم ومعافى.

وأكد مدير مركز خدمات المرور والترخيص المقدم خالد محمد الكي حرص شرطة الشارقة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، وبما يتماشى والتوجه الحكومي الرامي إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم أفضل الخدمات لهم موضحاً أن باقة الخدمات الخاصة بالكادر الطبي تتمثل في إطلاق خط ساخن بالتعاون والتنسيق مع منطقة الشارقة الطبية لإنجاز جميع المعاملات المرورية، التي وفرتها وزارة الداخلية، على موقعها الإلكتروني (UAEMOI) ، كتجديد ملكية المركبة، ورخص القيادة الخاصة وغيرها من الخدمات الأخرى، وذلك من خلال الاتصال بموظفي المركز عبر الخط الساخن، الذي تم تخصصيه لهم أو عبر البريد الإلكتروني، إلى جانب خدمة الواتساب، والتي تم تزويد منطقة الشارقة الطبية بها مسبقاً، حيث يقوم موظفو مراكز خدمات المتعاملين بإنجاز معاملاتهم على الفور دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة وتوصيلها إليهم في مقار أعمالهم.



وأشار المقدم الكي، إلى أن هذه الخدمة تأتي تقديراً من شرطة الشارقة للجهود، التي يبذلها خط دفاعنا الأول، والوقوف بجانبهم ومساندتهم في ما يقومون به من عمل وطني مقدر، وذلك بتمكينهم من إنجاز كافة معاملاتهم، والحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر.