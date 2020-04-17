"الاتحاد التعاونية" تشترط الحصول على ترخيص مسبق للتسوق

المصدر: دبي-الامارات اليوم

اشترطت جمعية الاتحاد التعاونية في دبي على المتسوقين الحصول على "ترخيص خروج" الذي تصدره شرطة دبي الكترونيا، كشرط للدخول الى مختلف فروع الجمعية المنتشرة في الامارة.

وجاء في تعميم نشرته الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، :" تماشيا مع إجراءات التعقيم الوطني، واعتبارا من يوم أمس الخميس 16 ابريل الجاري فانه يتوجب على جميع المتسوقين ابراز "تصريح الخروج" لدخول كافة افرع الجمعية".

ولاحظ متسوقون زاروا الجمعية وجود حراس الأمن على أبواب الجمعية للتدقيق على تصاريح الدخول، قبل السماح لحامليها الدخول، ومنع من لا يحمل التصريح من التسوق في الجمعية، ما أدى الى استياء عدد كبير من المستهلكين الذين قالوا أن هذا الاجراء لا يتناسب مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.