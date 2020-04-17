15 دقيقة الحد الأقصى لـ «التجوّل الآمن» في أسواق السمك بأبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكّدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عدم السماح لأي شخص بالتسوّق داخل أسواق السمك في أبوظبي، لفترة تتجاوز 15 دقيقة، باعتبار أن «هذه الفترة تضمن تجوّلاً آمناً للمتسوقين، الذين يرتادونها وفقاً لنظام الدفعات، بحيث توازي كل دفعة تسوّق نصف عدد دكك بيع الأسماك الموجودة في السوق».

وألزمت الهيئة الراغبين في ارتياد أسواق السمك، خلال فترة التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بتنفيذ 10 إجراءات وقائية، أهمها عدم لمس الأسماك والمنتجات، والاحتفاظ بمسافة لا تقل عن 1.5 متر بين المتسوقين، والالتزام بتوجيهات وإرشادات إدارة السوق، والتعاون معها.

وتفصيلاً، حددت الهيئة 10 إجراءات وقائية لتسوّق الأشخاص بشكل آمن داخل أسواق السمك في أبوظبي، ضمن تعميم أصدرته أخيراً، بشأن تنظيم عمل المنشآت داخل أسواق الأسماك في الإمارة، تماشياً مع الإجراءات والجهود الحكومية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) ومنع انتشاره.

وتمثلت الإجراءات في التزام المتسوّق بفترة الدخول إلى السوق (9 - 12.30 صباحاً) ومن (3.30 - 7.30 مساءً). وعدم لمس الأسماك والمنتجات. والاحتفاظ بمسافة لا تقل عن 1.5 متر بين كل متسوق وآخر. والالتزام بالعدد المسموح به عند كل دكة. والالتزام بتوجيهات وإرشادات إدارة السوق والتعاون معها. وارتداء المتسوّق الكمامات وقفازات اليدين. والحرص على تعقيم اليدين عند الدخول والخروج من السوق. وألّا تزيد المدة المحددة لرحلة التسوق على 15 دقيقة. والابتعاد عن مناطق التكدس والزحام. وأخيراً الالتزام باتباع اللوحات الإرشادية والوقوف على النقاط والعلامات المحددة على الأرض.

وأكدت الهيئة حرصها على توفير بيئة صحية وآمنة للمستهلكين، من خلال مواصلة جهودها المبذولة لتعزيز التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها، وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك.

وأشارت إلى أنها تسعى، من خلال هذه الإجراءات التنظيمية والوقائية، إلى الحد من الازدحام في جميع أسواق الأسماك في أبوظبي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لرفع المستوى الصحي للعاملين فيها ومرتاديها، إضافة إلى تنظيم عملها في هذه الظروف الاستثنائية لضمان استمرارية تقديم خدماتها للجمهور بصورة آمنة وصحيحة.

وذكرت أن الإجراءات الاحترازية حددت القدرة الاستيعابية لكل سوق من خلال وضع حد أقصى لعدد مرتاديها، حسب عدد «الدكك» الموجودة فيها، بمعدل مستهلك واحد لكل دكتين، موضحة أن السوق التي تحتوي على 30 دكة، سيسمح بدخولها لما لا يزيد على 15 مستهلكاً في آنٍ واحد، حداً أقصى، على ألا تتجاوز رحلة التسوق مدة 15 دقيقة للشراء والخروج من السوق، ومن ثم السماح لمجموعة أخرى بالدخول، إضافة إلى تأكيد ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة أثناء توصيل طلبات المنازل والمنشآت التجارية، وتوفير آلية مناسبة لحجز مواعيد الشراء ودخول السوق لتجنب الازدحام في منطقة الانتظار.

وفي ما يتعلق بمزايدات الأسماك، لفتت الهيئة إلى السماح بتنظيم المزادات من الساعة الـ6:30 إلى الـ9 صباحاً، مع منع المزادات الجماعية، لتقتصر فقط على الطرق الفردية، إضافة إلى عزل منطقة المزادات في موقع بعيد عن المستهلكين، بحيث لا يسمح إلا بوجود تجار الأسماك والبائع والدلال، مع مراعاة التزام الموجودين بالإجراءات الوقائية، من حيث مسافة التباعد الآمنة (لا تقل عن 2.5 متر) بين الأشخاص، ووضع الكمامات وارتداء القفازات.

إجراءات احترازية مكثفة

شدّدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على ضرورة التزام إدارات أسواق الأسماك بتطبيق إجراءات احترازية مكثفة، كإحكام الرقابة على بوابات الدخول والخروج الخاصة بالسوق، بالتنسيق مع دوريات الشرطة، لمنع دخول المستهلكين عشوائياً، ومنع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات، مع توفير أجهزة لقياس درجات الحرارة للزوار، ومنع دخول أي زائر تزيد حرارته على 37.5 درجة، وتوفير القفازات للزائرين قبل الدخول، إلى جانب وضع مواد التعقيم عند بوابة الدخول والخروج، وإلزام الزوار بالتعقيم عند الدخول والخروج.

- «الهيئة» شدّدت على ضرورة ارتداء المتسوّق الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين عند الدخول والخروج من السوق.