المري: «إقامة دبي» تسهل نقل الإقامة للباحثين عن العمل

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، تقديم تسهيلات للعمال والموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا (كوفيد-19)، في حال حصولهم على وظائف أخرى، من خلال تسهيل نقل إقاماتهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع تلفزيون دبي، وتحدث فيه المري ورئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، الدكتور عامر الشريف، عن بُعد، مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، حول مستجدات فيروس كورونا.

وأكد الشريف خلال المؤتمر توفير عيادات خاصة لأماكن الكثافة العمالية في الإمارة.

وتفصيلاً، قال المري إن إدارته تنفذ خطة متكاملة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته، تشمل تذليل الصعوبات المتعلقة بنقل الإقامة، التي تواجه العمال والموظفين ممن فقدوا وظائفهم للعمل لدى جهات أخرى.

وتشمل الإجراءات المنتقلين لوظائف داخل الإمارة، أو القادمين من إمارات أخرى.

وأشار المري إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لمنع تسلل فيروس كورونا من الخارج في ظل الإجراءات المتخذة، الممثلة في إجراء فحوص دقيقة للقادمين إلى الإمارة عبر منافذها الحدودية، البرية والبحرية والجوية.

من جهته، قال الدكتور عامر الشريف، إن دبي نفذت خطة استراتيجية متكاملة للتصدي لفيروس كورونا، شملت توسيع دائرة الفحص، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، الحكومية والخاصة، وشركات الأدوية، ومزودي الأجهزة الطبية، لضمان تكـــــاملية الجــــهـــــود وتحقيـــــقـــــــــها الأثــــــــر المطلوب.

وأكد وجود جهود تكاملية موجهة لأماكن الكثافة العمالية، تضمنت توفير عيادات خاصة بهم، ومسح ميداني للحالات، وانتقال فرق طبية خاصة إلى مواقعهم، وتوفير خطط علاجية عالية الكفاءة للمرضى المصابين منهم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات كانت سبباً رئيساً للحد من تفشي الوباء فيها.

وذكر أن اللجنة تعمل على توسيع دائرة الفحوص لتشمل العائدين من السفر، والمخالطين الذين ظهرت عليهم أعراض «كوفيد-19»، إضافة إلى ذوي الأمراض المزمنة.

وطالب من يشعرون بأعراض تتشابه مع أعراض «كوفيد-19»، بالتوجه إلى المستشفيات والعيادات المتخصصة، للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وحول احتمالية تمديد فترة التعقيم الوطني، أكد الشريف رفع المؤشرات والمخرجات إلى اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الدولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، للمحافظة على سلامة المجتمع.