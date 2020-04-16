بلدية دبي تطلق منظومة ذكية لـ22 ألف مؤسسة غذائية

وجيه السباعي – دبي

أفاد مدير عام بلدية دبي داود الهاجري أن البلدية أطلقت منصة تعليمية مجانية عن أساسيات سلامة الغذاء، تمكن متداولي الأغذية من معرفة المعلومات الأساسية حول سلامة الأغذية، من خلال برامج التعليم عبر الإنترنت، لأكثر من 22 ألف مؤسسة.

وكشف الهاجري لـ«الإمارات اليوم» أنه تم تسجيل 4956 مؤسسة غذائية في منصة سلامة الغذاء خلال أسبوعين فقط، مشيراً إلى أن المنصة عبارة عن منظومة ذكية متكاملة تعنى بسلامة الغذاء في تسهيل عملية الرقابة، والمتابعة على سلامة الأغذية والمؤسسات الغذائية عبر المنصة، والتي ترتبط بنظام التفتيش الذكي بالبلدية.

وأضاف: «يتم تتبع نقل الأغذية إلى المستودعات الخاصة، كما بدأت بلدية دبي منذ فترة قصيرة بتتبع الأغذية من بلد المنشأ إلى وصولها إلى الإمارة، ويشمل كذلك متابعة المؤسسات الغذائية ونوع الخدمات المتوفرة فيها بما فيها الفنادق والمطاعم ومتطلبات خدمات توصيل الطعام».