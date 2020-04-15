مركز دبي للرعاية الخاصة.. التعليم عن بعد للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

المصدر: مادة اعلانية

يعتبرمركز دبي للرعاية الخاصة مؤسسة غير ربحية تهدف الى تقديم الخدمات لمن هم بحاجة ماسة لرعاية خاصة من إعاقات مختلفة وهو يعتبر من المراكز الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال خدماته لأبنائنا ذوي الإعاقات الذهنية والجسدية، حيث يضم المركز حالياً 130 طالباً وطالبة يتلقون خططًا تعليمية فردية وعلاجية ومجموعة متنوعة من الأنشطة المعززة للحياة من أجل تحقيق أهدافهم الحياتية.



وكما هو الحال مع جميع المدارس في دبي، قام مركز دبي للرعاية الخاصة بتنفيذ نظام التعلم الإلكتروني ( التعليم عن بعد) لطلاب المركز خلال فترة الإغلاق والتباعد الاجتماعي.



يستخدم مركز دبي للرعاية الخاصة لتنفيذ هذا البرنامج التعليمي التطبيقات التعليمية (Seesaw و Zoom ) والتي تستخدمها أيضاً العديد من المدارس االحكومية والخاصة في دبي وحول العالم، وبناءً على التواصل الذي تم بيننا وبين أولياء الأمور والطلاب فقد تبين لنا رضائهم التام وتأقلهم مع النظام التعليمي الجديد.



إن القيام بتعليم الطلاب من ذوي الهمم لها تحديات خاصة بها. وبما أن بعض الطلاب يعاني من إعاقات جسدية فإن عليهم التغلب على العديد من العقبات حيث أنهم يحتاجون إلى تفاعل بشري والمساعدة الدائمة في جميع أنشطتهم خلال حياتهم اليومية. ومع ذلك ، وبفضل أنظمتنا الجديدة عبر الإنترنت ، يستطيع الطلاب التفاعل مع معلميهم والمعالجين سمعياً وبصرياً من أجل مواصلة روتينهم وتمارينهم الخاصة لمحاكاة الجسم والعقل. ومن خلال هذه الطريقة الجديدة في التدريس عن بعد، يمكننا الوصول إلى جميع طلابنا وتقديم ليس فقط الرعاية المهنية ولكن الدروس الإبداعية والمدروسة التي يمكن أن يستمتع بها أولياء الأمور ومقدمو الرعاية أيضًا.



أما بالنسبة لطلابنا الآخرين، فقد تمكنوا من الوصول إلى الجدول اليومي للصف من خلال منصة Seesaw عبر الإنترنت، والاستمروا في الدراسة كما لو كانوا يأتون إلى المركز يوميًا. تتضمن بعض فصولهم أيضًا العلاج بالموسيقى والفن والطهي وتمارين التربية البدنية مباشرة من خلال تطبق Zoom مع المعلمين.



كما يقوم الفريق الطبي أيضًا بتقديم استشارات لأولياء الأمور بشأن صحة أطفالهم والقيام بنشرمقاطع توعوية ومعلومات عبر الإنترنت حول النظافة وأهمية غسل أيديهم بإستمرار.



يحتوي المركز على فريق متخصص من المعلمين والمعالجين المصممين على دعم ورعاية طلابهم خلال هذه الأوقات الأستثنائية لضمان تقدمهم وتعزيزثقتهم بأنفسهم. ويعد تنفيذ خطة التعلم عن بعد أمرًا بالغ الأهمية للتطوير المستمر لطلابنا. نأمل أن يكونوا مستعدين لمواصلة التقدم والتألق عند عودتهم إلى المركز في شهرسبتمبر كما عودونا دائماً.



وفي إستطلاع لأراء أولياء الأمور وصلنا الآتي:

( كل التقدير والشكر لمركز دبي للرعاية الخاصة، الحمد لله وبفضل من رب العالمين تخطيت خطوة كانت بالنسبة لي هم كبير، وكيف سأتجاوز المحنة مع إبنتي الصغيرة (ناعمة ) وخاصة خلال فترة الحجر المنزلي . كانت فكرة تجربة الدراسة والتواصل عن بعد مع حالة مثل حالة إبنتي تعتبر شيئاً مستحيلاً لكن كل التقدير والشكر لجميع العاملين في مركز دبي للرعاية الخاصة لتواصلهم المستمر ودعم وتسهيل المهمة بالنسبة لي ومدى تفاعل إبنتي مع مدرسيها الدي كان بمثابة نجاحاً كبيراً، إن تواصلهم معي خفف عني عبئاً كبيراً. ( والدة الطالبة ناعمة السيدة أسماء المقبالي).



( أود تقديم شكري لجميع العاملين بمركز دبي للرعاية الخاصة بخصوص برنامج التعليم عن بعد والقيام بتفعيل البرامج التعليمية للطلاب من خلال ( Seesow &Zoom ) حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في ظل الوقت الراهن ولكم الشكر مرة أخرى. ( والدة الطالبان عبد الله ومحمد التاجر السيدة صالح الريسي).



وكمؤسسة غير ربحية ، يعتمد مركز دبي للرعاية الخاصة بشكل كبير على دعم المجتمع المحلي خاصة خلال هذه الأوقات الصعبة ونود أن نشكر الداعمين على سخائهم ومساعدتهم المستمرة لنا. إذا كنت ترغب بالمشاركة في دعم ومساعدة المركز، فيمكنك الاتصال بنا على pr@dcsneeds.com أو pr1@dcsneeds.com ، ومتابعتنا على Instagram أو التحقق من منشوراتنا اليومية على Facebook.