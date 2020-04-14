قصص الكترونية توعي أطفال التوحد ب "كورونا"

المصدر: هنادي أبو نعمة –دبي

أصدرت وزارة تنمية المجتمع قصص تتضمن رسائل وشروحات موجهة لأطفال التوحد، صيغت بلغة بسيطة ومختصرة لتوعيتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكيفية الوقاية منه، وفرتها الوزارة لأسر أصحاب الهمم وغيرهم من أولياء الأمور عبر نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة.

وأعد الفريق المختص في الوزارة قصة بعنوان "لماذا المدرسة مغلقة الان"، شرحت فيها لأطفال التوحد أن عليهم البقاء في المنازل حتى زوال المرض، وطلبت منهم التحدث الى الكبار عند شعورهم بالقلق.

وحملت القصة الثانية عنوان" كيف احمي نفسي من كورونا" التي تبين للطفل أن المرض منتشر وأن على الجميع منع وصوله إليهم باتباع عدد من الإجراءات.

ووجهت القصة عناية الطفل الى وجوب غسل اليدين بين فترة وأخرى، وكذلك قبل وبعد الأكل، ونبهته أيضا للامتناع عن قضم الأظافر وعدم لمس الوجه، والتوقف عن السلام باليد والاكتفاء بالتلويح عن بعيد.

وبحسب " التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في دولة الامارات"، يعرّف اضطراب التوحد بأنه اضطراب في الجهاز العصبي المركزي وانه نوع من الاضطرابات في تطور نمو الطفل التي تبدأ في المراحل العمرية المبكرة من النمو، يتميز بقصور في نمو الإدراك الحسي واللغوي، ويؤثر على قدرة الفرد على التواصل والتفاعل الاجتماعي كما تظهر معه سلوكيات واستجابات مختلفة تجاه المثيرات البيئية قد تتباين من فرد الى آخر.

يذكر انه اتفق على مستوى العالم، على أن يكون ابريل شهرا لنشر المعرفة والتوعية باضطراب التوحد، كما يحتفى بالثاني منه، يوما عالميا للتوعية ب "التوحد".