مبادرة جديدة لتخفيف الضغط النفسي على أصحاب الهمم

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اليوم، على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، مبادرة جديدة تحمل اسم «جسور الأمل»، عبارة عن برنامج إرشادي جمعي لتدريب أولياء الأمور وأسر أصحاب الهمم لتخفيف الضغط النفسي عليهم، يشمل منحهم معلومات أساسيه، وتدريبات عملية يتم تطبيقها مع أولياء الأمور، بالإضافة إلى الاستشارات النفسية والاجتماعية، باستخدام الاتصال المرئي عن بعد.

تأتي هذه المبادرة مشاركة من المؤسسة في دعم أصحاب الهمم، وذلك ضمن إطلاق حلقات البث المباشر التي تنفذها المؤسسة بعنوان «لنكون منكم أقرب».

ويشارك في البرنامج - الذي يستغرق ستة أيام متواصلة- من 14 وحتى 20 أبريل الجاري، ويبث خلال الفترة المسائية ما بين السابعة والثامنة، أولياء أمور وأمهات الطلاب أصحاب الهمم ذوي الإعاقات الذهنية واضطراب طيف التوحد في خطوة نوعية لإستمرار تواصل المؤسسة مع الأسر والأمهات على مستوى الدولة بهدف تحقيق الفائدة للجميع، ونقل خبرات ومعارف المؤسّسة وكوادرها المتخصصة إلى أولياء الأمور من منطلق المسؤولية المجتمعية لـ «زايد العليا».

وأكدت مدير مركز العين للتوحد، المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، موزة أحمد السلامي، أن مؤسسة زايد العليا تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج ضمن محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وفي إطار الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، لافتة إلى أن برنامج «جسور الأمل» عبر الاتصال المرئي عن بعد، يأتي ضمن الإجراءات الاستباقية لجميع مؤسسات الدولة ولضمان فاعلية تقديم الخدمات للمنتفعين على مستوى إمارة ابوظبي.

وقالت السلامي: «يشمل البرنامج معلومات علمية مكثفة ومركزة يجيب من خلالها فريق العمل على كافة الأسئلة والإستفسارت من خلال عقد ورش عمل خلال الأيام الستة، الورشة الأولى يتم من خلالها منح المتابعين نظرة عامة عن الإعاقات وتعريفها والخصائص لكل منها، وطرق الكشف المبكر عن الإعاقات الذهنية، والورشة الثانية تدور عن طرق التدريس المختلفة والوسائل التعليمية بالنسبة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية، بينما الورشة الثالثة نظرة عامة عن الإعاقات والتعريف والخصائص وطرق الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد».

وأوضحت أن الورشة الرابعة عن البرامج المتبعة والوسائل التعليمية فيما يتعلق باضطراب طيف التوحد، بينما الورشة الخامسة تدور عن حقوق ومشكلات الطفولة والمراهقة لدى الأطفال من أصحاب الهمم، مع عرض الجوانب المتعلقة بحقوقهم وحمايتهم من أنواع التحرش، فيما تدور ورشة اليوم السادس والأخير من البرنامج، حول كيفية التعامل مع سلوكيات الأطفال.