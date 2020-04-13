"سيدات أعمال الشارقة" يطلق ثلاث مبادرات إلكترونية تحقق التوازن بين تعزيز الإنتاج والتطوير الذاتي

المصدر: الشارقة _ الإمارات اليوم

أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ثلاث مبادرات إلكترونية تفاعلية هي، #نصائح_المجلس، و#المجلس يقرأ، و#مصطلحات_المجلس، وذلك بهدف دعم كافة العضوات البالغ عددهن أكثر من 2000 سيدة أعمال، وضمان نمو مشاريعهن ورفاههن الشخصي.

وتأتي المبادرات، في إطار المنهج الشامل والمتكامل للمجلس الذي يسعى لدعم المشاريع التي يمتلكها ويديرها سيدات الأعمال في جميع أرجاء إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر المبادرات مصدراً شاملاً لأحدث المعلومات الريادية، وأفضل الممارسات في الأسواق التي تشهد تغيراً متسارعاً، بالإضافة توفير حلقة وصل لمشاركة الأفكار والتعلم من العضوات الأخريات، ومساعدتهن على الاستفادة من أوقات فراغهن في التعلم واكتساب المعارف الريادية في مجالات أعمالهن المختلفة.

ويحرص المجلس على توفير هذه المبادرات الثلاث على كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له، بما يسمح للأعضاء التواصل والمشاركة بشكل منتظم ضمن نظام حيوي وفعال.

تقدم هذه المبادرة مجموعة من النصائح حول الطرق التي تُساعد سيدات الأعمال على الاستفادة من الأوقات التي يقضينها في المنزل لصقل رؤيتهن الريادية، حيث يهدف المجلس من خلالها إلى توفير الإرشادات والأفكار والمعارف العملية حول كيفية مواصلة الأعمال التجارية من المنزل، مع تحقيق التوازن بين العمل والحياة.

وتشارك هذه المبادرة، في كل أسبوع، العضوات بأبرز المؤشرات والنتائج الناجمة عن مبادرة #زيارات_المجلس_الإلكترونية، التي أطلقها المجلس الأسبوع الماضي، والتي توفر استشارات تجارية للعضوات بهدف مساعدتهن على التكيف مع استراتيجيات الأعمال الجديدة في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية العالمية.

كما تُشجع المبادرة السيدات اللواتي لا يمتلكن عضوية المجلس، إلى جانب مجتمع سيدات الأعمال بشكل عام على الانضمام ومشاركة تجاربهن وخبراتهن الخاصة لضمان تحقيق الفائدة للجميع.

يوصي المجلس في كل أسبوع من خلال هذه المبادرة بقراءة كتاب محدد، حيث تتناول الكتب التي يتم اختيارها مجموعة كبيرة من المواضيع المتعلقة بالأعمال والإدارة، بما يساعد على تطوير الرؤية الريادية للعضوات، ويضمن أن مواصلة عملية التعلم ستسهم بتعزيز نجاحهن.

تواجه رائدات الأعمال الناشئات، مجموعة من الكلمات والعبارات والمصطلحات غير المألوفة المتعلقة بعالم الأعمال، ومن خلال هذه المبادرة، يحرص المجلس على شرح معاني أكثر للمصطلحات والعبارات شيوعاً واستخداماً في هذا المجال، لتمكين رائدات الأعمال من إثراء مفرداتهن الريادية، والتواصل مع نظيراتهن، وإدارة أعمالهن بثقة، حيث يُشارك المجلس مصطلحاً جديداً على هذه المنصة في كل أسبوع.

وحول إطلاق المبادرات الثلاث، قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة "تُجسد هذه المبادرات التزامنا بتبادل المعرفة وتوفير الحلول العملية التي تدعم سيدات الأعمال على أكمل وجه في كافة الظروف، تماشياً مع توجيهات ورؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المؤسِّس والرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة، حيث سعينا لتحويل هذه الفترة الصعبة أثناء البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي، إلى فرصة للتعلم، والتفاعل والتفكير والابتكار".

وأضافت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي "شهدنا خلال الفترة القليلة الماضية كيف استطاعت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أن تجمع العالم وتعزز التواصل بين البشر، حيث أبقتنا هذه التكنولوجيا على اطلاع بأحدث المستجدات، وساعدتنا على التواصل مع عائلاتنا وأصدقائنا، ومكّنتنا من مواصلة وظائفنا وأعمالنا من المنزل، فضلاً عن المحافظة على تواصلنا ونقاشاتنا وتفاعلاتنا خلال فترة البقاء في البيت أو تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي بدنياً، فجاءت هذه المبادرات القائمة على استخدم التكنولوجيا، لتعكس التزام المجلس وسعيه لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والتنمية البشرية المشتركة".