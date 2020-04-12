45 سائقاً تدربهم "طرق دبي" يومياً عن بُعد على الأداء الأمثل في القيادة

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

باشرت مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بتنفيذ خطط تدريبية عن بُعد تكفل رفع مستوى أداء السائقين العاملين في المؤسسة والتي تشمل 45 سائقاً يومياً، وذلك باستحداث نظام تدريب متكامل أطلقت عليه "تمكين"، يتضمن أفضل الأدوات والنظم التقنية المستخدمة في تدريب السائقين.

وأعلنت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات عن البدء بتطبيق نظام التدريب عن بُعد لسائقي مركبات الأجرة التابعة لأسطول المؤسسة، وذلك في خطوة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لتعزيز استمرارية عمليات التدريب والتطوير، والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات التقنية، خصوصاً في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وأشار الدكتور يوسف علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، إلى أن المؤسسة عززت نظام التدريب عن بُعد من خلال استحداث نظام "تمكين" والذي يهدف إلى توفير برامج ومواد تدريبية مختلفة للسائقين، منها: إرشادات السلامة المرورية، وإدارة الوقت وضغوط العمل، والتعامل الأمثل مع المتعاملين من مرتادي مركبات الاجرة، بالإضافة إلى توعيتهم بأهم اللوائح والانظمة والسياسات الداخلية المعتمدة، حيث يتم شرح وتقديم محتوى البرنامج التدريبي من قبل مدربين أكفاء في مركز التدريب التابع للمؤسسة، عبر تنظيم حلقات وورش تدريبية تُدار بالكامل عن بُعد باستخدام تطبيقات نظم خدمات الاتصال الصوتية والمرئية عبر الإنترنت لأكثر من 45 سائقاً في اليوم الواحد.

وأكد أن المؤسسة تمتلك جاهزية عالية لمواجهة الحالات الطارئة، وأن انتهاج منظومة مبتكرة كمبادرة تدريب السائقين عن بُعد، يأتي ضمن حزمة من الخطط لدعم مساعي الدولة وإجراءاتها الاحترازية على المستوى الصحي بتفادي التجمعات للحفاظ على سلامة المجتمع في الوقت الحالي، والوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيراً الى استمرارية مؤسسة تاكسي دبي بالحفاظ على تجسيد أولى غاياتها الاستراتيجية المتمثلة بتقديم تشغيل متميز، والحرص على إسعاد الناس، وتحقيق الاستدامة المالية.