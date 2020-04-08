إضافة شارع خامس للمرور عبر دبي دون التعرض للرادار خلال "التعقيم الوطني"

المصدر: محمد فودة-دبي

كشف مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي عن فتح شارع خامس للعبور من خلال دبي إلى إمارة أبوظبي أو القادمين منها إلى الإمارات الشمالية وهو شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى شوارع "الإمارات والشيخ محمد بن زايد ودبي- حتا، و دبي العين"، لافتاً إلى إلغاء حظر المرور على الشاحنات حتى لا تضطر إلى الوقوف على جانب الطريق، كما تم التواصل مع شركات النقليات لتوعية سائقيها بالإجراءات الجديدة، المرتبطة بالمرور والمخالفات.

وقال المزروعي خلال برنامج "خلك بالبيت" في تلفزيون دبي إن الموقع الإلكتروني لتسجيل التصاريح يعمل بفاعلية كبيرة، ويستوعب تسجيل 1200 تصريح في الدقيقة، لكن تكون الضغوط عليه أحياناً أكثر من ذلك، ما يستلزم بعض الصبر، فضلاً عن توفير خط ساخن مجاني للاستفسار.