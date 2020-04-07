«تنمية المجتمع» تعزز التواصل مع كبار المواطنين بـ «نحن أهلكم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة تنمية المجتمع مبادرة «نحن أهلكم – عن بُعد» عبر الاتصال الهاتفي، وهي المبادرة التي بدأت الوزارة تنفيذها على مستوى الدولة منذ رمضان الماضي، وتستهدف الوصول إلى كبار المواطنين في كل مكان، وتحقيق التواصل المستدام والإيجابي مع هذه الشريحة المهمة.

وأكدت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في الوزارة، حصة تهلك، أن المبادرة بصيغتها الجديدة «عن بعد»، تستكمل جهود الوزارة في تحقيق التواصل مع كبار المواطنين، وتواكب الظروف الراهنة بتجسيد استمرارية التواصل مع كبار المواطنين للاطمئنان عليهم.

وقالت إن الوزارة باشرت التواصل مع كبار المواطنين للاطمئنان عليهم هاتفياً، حيث تم خلال إطلاق المبادرة الاتصال بنحو 1000 شخص وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال السؤال عن صحتهم، وتذكيرهم بالإجراءات الاحترازية، وضرورة عدم خروجهم من المنزل.

وأضافت أنه في حال كان لا يوجد لدى الشخص أحد من أفراد العائلة يوفر له احتياجاته، فإن المبادرة تشمل رصد مختلف الاحتياجات والمتطلبات وتلبيتها على وجه السرعة.