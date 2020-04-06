«الدولي للتسامح» يدعوكم للإنضمام إلى الشبكة العالمية للتسامح دعماً لحملة «خلك في البيت»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أطلق المعهد الدولي للتسامح التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في أكتوبر الماضي، مبادرة «الشبكة العالمية للتسامح» المنصة الرقمية الأولى عالمياً التي تجمع المهتمين بموضوعات التسامح وخبراء السلام والأكاديميين، بهدف ترسيخ قيم التسامح ونشرها وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتعرف على التجارب الرائدة في التسامح ونشرها على مستوى العالم.

حيث دعا المعهد الدولي للتسامح جميع المهتمين إلى التسجيل في الشبكة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لها، www.worldtolerancenetwork.com واستغلال الميّزات المتاحة لهم للتفاعل عبر كتابة مقالات عن تجاربهم وآرائهم حول مواضيع التسامح أو المشاركة في حوارات عن التسامح، وبناءً شبكة علاقات مع الأعضاء الآخرين والتفاعل معهم إلكترونياً من المنزل تطبيقاً ودعماً لحملة «خلك في البيت».

وتشمل فئات العضوية للشبكة العالمية للتسامح 12 فئة، وهي: فئة المؤسسات الحكومية، وفئة المبادرات الفردية والمجتمعية والحكومية، وفئة الشباب، وفئة المنصات الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الرقمية، وفئة الجهات الحقوقية والإنسانية ومؤسسات العمل الخيري، وفئة مؤسسات القطاع الخاص، وفئة الدراسات والبحوث العلمية، وأخيراً فئة الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وتهدف الشبكة إلى بناء قيادات وكوادر عالمية تسهم في نشر المعرفة، ضمن إطار فكري سليم بعيداً عن التحيز والعنف والكراهية وتدعم التبادل الثقافي بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات التي تقوم على التنوع والتعدد والإختلاف، بالإضافة إلى تبني ثقافة الحوار البنّاء وتعلم مهارات كيفية تقبل الآخر واحترام آرائه في المجالات الحياتية.