«معاً نحن بخير» تقدم موارد للعزل ومرافق إقامة للطواقم الطبية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية (معاً) عن تخصيص المزيد من المساهمات عبر برنامج "معاً نحن بخير" لتسهيل مهام قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، من خلال موارد إضافة للعزل الطبي ومرافق لإقامة الطواقم الطبية.

وقد شهد الأسبوع الماضي توالي المساهمات المالية والعينية من الأفراد والشركات والمؤسسات لبرنامج "معاً نحن بخير" دعماً للمجتمع في التصدي للتحديات الصحية والاقتصادية الاستثنائية الراهنة.

وقد قامت دائرة الصحة في أبوظبي بتحديد مجالات النظام الصحي ذات الأولوية، بحيث تعمل الدائرة جنباً إلى حنب مع هيئة المساهمات المجمعية (معاً) لضمان استمرارها في تقديم خدمات صحية عالية المستوى في أبوظبي.

وقال وكيل دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة، الدكتور جمال الكعبي: "بينما يواجه العالم أجمع انتشار فيروس كوفيد-19، تتكاتف الجهود في دولة الإمارات لضمان صحة وسلامة الجميع بلا استثناء، حيث نعمل في القطاع الصحي بروح الفريق الواحد في سبيل ضمان جاهزية القطاع وكفاءته التامة لحماية أفراد المجتمع والوقوف صفاً واحداً في مواجهة انتشار الفيروس".

وأضاف الكعبي: "نعتز في دائرة الصحة أبوظبي بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، حيث يبرهن برنامج (معاً نحن بخير) على أن في الاتحاد قوة، ويسعدني أن أثمن الإسهامات المتميزة لجميع الحريصين على مواصلة دعم قطاع الرعاية الصحية والالتزام بتقديم خدمات صحية وفق أعلى مستويات الجودة لمحتاجيها في وطننا الحبيب."

وقالت مدير عام هيئة معاً، سلامة العميمي: "نشعر بالفخر والامتنان للمساهمات المجتمعية الضخمة التي تتوالى على برنامج (معاً نحن بخير) منذ لحظة إطلاقه، ونعمل على أن تستخدم الأموال التي تم تلقيها حتى الآن بأقصى فعالية ممكنة، فهذا سبيلنا للتعبير عن شكرنا لمن سارع بالمشاركة معنا في البرنامج سواءً كانوا أفراداً أو شركات".

وأضافت: "نملك بفضل الله نظاماً قوياً ومتطوراً للرعاية الصحية، لكن المساهمات الواردة لنا من كل فئات المجتمع ستزيد من قدراته لمواجهة التحديات الحالية، واعتبر أن الدعم العام غير المسبوق لبرنامج (معاً نحن بخير) مرآة عكست الروح المجتمعية الفريدة للإمارة، وسنواصل عملنا في هيئة معاً لإفادة كل سكان أبوظبي، والتعامل مع مختلف التحديات الاجتماعية".

وستقوم هيئة معاً بالتعاون مع دائرة الصحة بتسهيل توجيه المساهمات للمستشفيات وتوفير التجهيزات والمواد اللازمة للعزل الطبي في الفنادق، وذلك بالتنسيق مع الوكالات المتخصصة والفنادق الأخرى التي تعمل معاً، وسيتم تخصيص بعض المساهمات لشراء مجموعة إضافية من المعدات الطبية، بما في ذلك مستلزمات الوقاية من العدوى ولوازم الفحص، وتقديم الوجبات وخدمات النقل للطاقم الطبي. كما سيتم استخدام جزء من الأموال لرعاية الأشخاص في الحجر الصحي في المنازل.

علاوة على ذلك، سيتم تخصيص جزء من المساهمات لمؤسسات الرعاية الصحية التي قامت بتحويل منشآتها إلى وحدات عزل.

وستجري دائرة الصحة دراسة كاملة بشأنها لتحويلها إلى أقسام للعزل، إضافة إلى توظيف المساهمات لتلبية الاحتياجات المهمة في ظل الظروف الحالية، التي تتم مراجعتها بشكل دوري للاستجابة الفورية للمستجدات، وتقديم أقصى قدر ممكن من المساعدة.

ويمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة 1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهماً)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع وللمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد عن 1000درهم أو إرسال رسائل على الواتس أب على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.