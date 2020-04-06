تأجيل أقساط المستفيدين من «صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» للمواطنين تأجيل الأقساط الشهرية لفئات المستفيدين منه ثلاثة أشهر، ابتداء من راتب أبريل الجاري حتى يونيو المقبل، في إطار حرص قيادة الدولة واهتمامها الحثيث بتوفير سبل الدعم لمواطنيها للتعامل مع الظروف الاستثنائية جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا للصندوق جبر محمد غانم السويدي، إن المبادرة تأتي استشعاراً من القيادة وحرصاً منها على ضرورة تخفيف الأعباء المالية والالتزامات عن كاهل أبناء الوطن كافة، في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي أسفرت عنها تداعيات انتشار فيروس كورونا. ويتولى الصندوق، الذي استحدث بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، دراسة قروض المواطنين المتعثرة، ومعالجتها، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، وذلك بالتنسيق مع «المصرف المركزي» والمصارف الدائنة في الدولة.

• تأجيل الأقساط يبدأ من راتب أبريل ويستمر حتى يونيو المقبل.