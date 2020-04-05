%73.86 من سكان دبي دون الـ 40 عاماً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت الإحصاءات الديموغرافية والحيوية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، أن 73.86% من سكان دبي دون الـ40 عاماً، كما أن عدد السكان الذين تجاوزت أعمارهم الـ75 عاماً (المُعمِّرون)، وصل إلى 11 ألفاً و222 نسمة، شكلت الإناث نسبة 51.81% منهم، مقابل 48.19% للذكور.

وتفصيلاً، أظهرت الإحصاءات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن نحو 18% من إجمالي سكان الإمارة، البالغ ثلاثة ملايين و356 ألف نسمة مع نهاية عام 2019، يندرجون ضمن الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً، ونحو 73.86% من سكانها هم دون الـ40 عاماً.

ووفقاً للبيانات، بلغ تعداد الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً، 602 ألف و962 نسمة، شكل الذكور نسبة 74.53% بعد أن وصل عددهم إلى 449 ألفاً و412 نسمة، مقابل 25.47% للإناث بمجموع 153 ألفاً و550 نسمة.

وحلت الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً في المركز الثاني على قائمة بيانات السكان في دبي، بنسبة 16.64% من إجمالي التعداد العام، شكل الذكور 74.48% منهم، إذ وصل عددهم إلى 415 ألفاً و773 نسمة، مقابل نسبة 25.52% للإناث، بمجموع 142 ألفاً و489 نسمة.

وشكلت الشريحة العمرية للسكان دون أربع سنوات 5.26% من التعداد، إذ وصل عددهم إلى 176 ألفاً و517 نسمة.

وبلغ عدد السكان الذين تجاوزت أعمارهم الـ75 عاماً، 11 ألفاً و222 نسمة، شكلت الإناث نسبة 51.81% منهم، إذ بلغ عددهن 5814 نسمة، مقابل 48.19% للذكور، بعدد بلغ 5408.