"شرطة دبي" ترصد مخالفي "تقييد الحركة"بالرادارات والدوريات على مدار الساعة خلال التعقيم

المصدر: محمد فودة-دبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تكثيف التدابير الاحترازية في جميع مناطق إمارة دبي، وتقييد حركة المشاة والمركبات بكافة أنواعها بشكل كامل على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين اعتباراً من الساعة 8 من مساء اليوم ويستمر عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية بالإضافة الى القطاعات الحيوية المعلن عنها .

وقال مدير الادارة العامة للعمليات في شرطة دبي اللواء كامل بطي السويدي إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة القاطنين في الدولة، ومن أجل تسريع وتيرة انجاز عمليات التعقيم في إطار برنامج التعقيم الوطني.

وسوف تتم الاستعانة بالدوريات الامنية وتقنيات الضبط الإلكترونية " الرادارات والكاميرات المنتشرة" في إمارة دبي لضمان التزام الجميع باجراءات برنامج التعقيم الوطني واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأضاف أن خدمات هاتف النجدة ٩٩٩ ستستمر في تلقي وتقديم الدعم لجميع المكالمات الطارئة ، إضافة الى مركز الاتصال 901 للحالات غير الطارئة، كذلك يمكن استخدام خدمة عين الشرطة ومنصة ecrime للإبلاغ عن أي ظواهر سلبية أوتجاوزات.

وناشد السويدي جميع المواطنين والمقيمين التكاتف والبقاء في المنازل والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الخاصة بالوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لسلامتهم وسلامة اسرهم، والتعاون لتحقيق أهداف الحملة الوطنية.