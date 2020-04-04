أربع فئات مستثناة 6 ساعات فقط من قرار تقييد الحركة أثناء عمليات التقيم طوال اليوم

المصدر: محمد فودة-دبي

استثنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أربعة فئات من قرارها بتقييد حركة الأفراد على مدار 24 ساعة خلال برنامج التعقيم الوطني، وسمحت اللجنة لهم بالخروج لمدة ست ساعات فقطـ، من الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وهذه الفئات هي، الخدمات المالية والمصرفية والبنوك ومحلات الصرافة، وخدمات الرعاية الاجتماعية، وخدمات الصيانة، وخدمات غسيل وتنظيف الملابس للجهات الحيوية المصرح لها.

وقررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث مساء اليوم بالتنسيق مع "مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا" تكثيف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة على مدار اليوم كاملاً وبمعدل 24 ساعة، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف انحاء الإمارة، مع البدء في تطبيق تلك الإجراءات من الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت 4 أبريل، وعلى مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.