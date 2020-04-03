تواصل برنامج التعقيم الوطني في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

تُواصل بلدية أم القيوين وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين تنفيذ سلسلة عمليات التعقيم والتطهير وتغطية الشوارع الرئيسية لإمارة أم القيوين، والمناطق الحيوية باستخدام أحدث التقنيات الفعّالة والمعتمدة في التعقيم، لتؤدي واجبها في الصفوف الأمامية ضمن برنامج التعقيم الوطني وبمشاركة القيادة العامة لشرطة أم القيوين وفريق إنقاذ الإمارات التطوعي، دعماً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة حرصاً على أمن وسلامة المجتمع .

وشمل برنامج التعقيم الوطني اليوم الشوارع والمرافق العامة في منطقة البلاد القديمة بأم القيوين بالإضافة إلى ممشى البيت متوحد ومبنى إدارة الطب الوقائي بأم القيوين.

برنامج التعقيم الوطني يواصل عملياته في أم القيوين.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/DNq4pxE4cZ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 3, 2020