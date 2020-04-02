بالفيديو.. تفاعل كبير لسكان الإمارات مع مبادرة ترديد النشيد الوطني خلال فترة التعقيم

المصدر: محمد الرفاعي _الشارقة

تفاعل عدد كبير من سكان الإمارات من المقيمين والمواطنين مع مبادرة الناشطين والمؤثرين الإعلاميين التي دعمتها "الإمارات اليوم" لترديد النشيد الوطني في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم،وذلك تقديرا وشكرا لقيادة الدولة وفرق التعقيم الوطني والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية على ما يقدموه ويبذلوه من جهود للحد من انتشار فيروس "كورونا".

تفاعل كبير من سكان الإمارات مع مبادرة الإعلاميين لترديد النشيد الوطني التي نشرتها "الإمارات اليوم"#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/BgbiI0xboh — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 2, 2020

سكان الشارقة يتفاعلون مع مبادرة الإعلاميين لترديد النشيد الوطني التي نشرتها "الإمارات اليوم"#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/SucyYW9Duv — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 2, 2020

أطفال يتفاعلون مع مبادرة ترديد النشيد الوطني الإماراتي استجابة للمبادرة التي أطلقها الإعلاميون.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/11FeVt67VH — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 2, 2020