    بالفيديو.. تفاعل كبير لسكان الإمارات مع مبادرة ترديد النشيد الوطني خلال فترة التعقيم

    المصدر:
    • محمد الرفاعي _الشارقة
    التاريخ:
    تفاعل عدد كبير من سكان الإمارات من المقيمين والمواطنين مع مبادرة الناشطين والمؤثرين الإعلاميين التي دعمتها "الإمارات اليوم" لترديد النشيد الوطني في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم،وذلك تقديرا وشكرا لقيادة الدولة وفرق التعقيم الوطني والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية على ما يقدموه ويبذلوه من جهود للحد من انتشار فيروس "كورونا".
     
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