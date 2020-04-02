35 فتاة لديهن إعاقة ذهنية تصنعن 2000 أسورة خلال اسبوعين للتوعية بـ "التوحد"

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

كشفت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع وفاء حمد بن سليمان لـ "الامارات اليوم" عن تمكن 35 فتاة لديهم إعاقة ذهنية من صنع 2000 أسورة خلال فترة أسبوعين فقط وذلك أثناء عملهم عن بعد في برنامج "مشاغل للتأهيل المهني" التابع للوزارة، الذي يطبق حاليا عن بعد ضمن تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2008 الثاني من ابريل الذي يصادف اليوم الذي ليكون يوما عالميا للتوعية ب"التوحد"، وتعد الأيام العالمية بمثابة مناسبات لتثقيف عامة الناس بشأن القضايا ذات الاهمية ولتعبئة الموارد والإرادة على مستوى المؤسسات المحلية والدولية لمعالجة المشاكل العالمية والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها

وأفادت بن سليمان ان من فوائد برنامج التدريب عن بعد انه تمكن من تحفيز ودفع أسر أصحاب الهمم وأولياء امورهم على المشاركة في تدريب أبنائهم عبر اتباع التعليمات التي ترسل لهم يوميا من خلال تقنيات التواصل والاتصال المختلفة.

وشرحت عن ان آلة صنع أسواره التوحد التي نسجت بخيوط زرقاء، تتكون من خشبتين بينهم نقطتي ارتكاز، مضيفة انها آلة بسيطة تم توفيرها للطلاب في منازلهم حتى تمكنوا من اجادة صنع الاسورة وإنتاج هذا العدد الكبير خلال أسبوعين فقط.

وتابعت ان الاساور صنعت خصيصا " للتوعية باضطراب التوحد خلال شهر ابريل المعلن عالميا انه شهر التوعية ب “التوحد " وذلك في مبادرة منهم لدعم الجهود التوعوية والتثقيفية تجاه شريحة من اقرانهم وزملائهم من أصحاب الهمم "فئة التوحد"، مشيرة إلى أن كل اسورة، مرفقة ببطاقة تعريفية مطبوع عليها QR يتضمن مراجع معلوماتية عن التوحد كالقصص الاجتماعية ومنشورات التوحد، والتي يمكن الاستفادة منها بشكل مستدام.

وأوضحت بن سليمان أن البطاقة التعريفية تتضمن معلومات تهم كل افراد المجتمع مثل التعريف بالتوحد، وأعراضه، والعلامات التي تشير إلى وجود اضطراب طيف التوحد في الطفولة المبكرة، وقنوات التواصل مع المختصين بوزارة تنمية المجتمع للرد على استفسارات الأهل، إضافة إلى إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعاً، ومجموعة فيديوهات، وسرد تفاصيل عن أول 100 يوم بعد تشخيص اضطراب طيف التوحد، وسلسلة قصص حماية الذات، ومجموعة من القصص التربوية ، وسلسلة القصص الاجتماعية، وإدارة سلوكيات التوحد.