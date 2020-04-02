«الموارد البشرية» تقدّم خدمات «تسهيل» و«تدبير» للمواطنين والمقيمين في منازلهم

المصدر: أشرف جمال ـ أبوظبي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إتاحة العلامة التجارية التابعة لها والمعروفة باسم «توصيل»، أمام المتعاملين للاستفادة من خدمات «تسهيل» و«تدبير» في أي وقت وفي أماكن إقاماتهم، وفق تفضيلاتهم.

وأكدت أن الخدمة متوفرة حالياً لـ«الخدمات الضرورية وكبار المواطنين وأصحاب الهمم»، شريطة توافر التغطية الجغرافية لموقع طالب الخدمة.

وشددت الوزارة على أنه لا توجد أية رسوم إضافية على الخدمات المقدمة، إذ تحتسب رسوم الخدمة المطلوبة عند إنجازها، لافتة إلى أنه لطلب الحصول على خدمة «توصيل»، يتم تحميل تطبيق توصيل أو التواصل على الرقم 8008585.