ضغوط من نوع آخر تواجهها أسر أطفال "متلازمة داون" و"التوحد" خلال مكافحة كورونا

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

قبل أيام كانت ذكرى اليوم العالمي لمتلازمة داون، وغدا 2 ابريل يصادف ذكرى اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، لتأتي تلك المناسبتين في فترة يمر بها العالم بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي تستهلك الطاقات والامكانيات لدى الشعوب والافراد الى أقصى الحدود، ولتلقي بثقلها على الأسر التي لديها أطفال من أصحاب الهمم والذين يحتاجون في الظروف الاعتيادية رعاية واهتمام وامكانيات من نوع مختلف، في وقت تزداد فيه الضغوط النفسية والجسدية بشكل أكبر في وقت الازمات ، على الأسر والأفراد الذين يعانون أصلا من مشكلات يومية نتيجة ظروف صحية أو نفسية او مادية معينه.

ولعل الأسر الذين لديهم أطفال لديهم "متلازمة داون" أو "توحد" من بين هؤلاء الاسر الذين تتضاعف متاعبهم في الفترة الراهنة حيث يميل عادة هؤلاء الأطفال الى الحركة والتحرر من القيود، في وقت يجب فيه الالتزام في المنازل تنفيذا لتعليمات الوقاية من الفيروس.

وتعد مشكلة جنوح الافراد من أصحاب الهمم، الأطفال منهم والبالغين، الى الهروب من منازلهم بشكل مستمر، من بين أبرز المشكلات التي تواجه أسرهم في الأحوال الطبيعية، حيث يعد الأمر شائعا بالنسبة للذين لديهم متلازمة داون، أو الذين لديهم أحد أطياف التوحد.

وتتعدد أنواع واشكال الضغوطات النفسية التي تعيشها الاسر التي لديها افراد من أصحاب الهمم، والتي من بين اهمها ارتهانهم على مدار الساعة للمتابعة والرقابة المطلوبة على أبنائهم لضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية، لا سيما في ظل عيش معظمهم في مساكن غير مهيأة لاحتياجات وظروف أنواع الاعاقات المختلفة.

ويؤكد خبراء الحالة الصحية والنفسية لأصحاب الهمم ان محاولات خروجهم من المنزل لا يقتصر حدوثها على ساعات النهار فقط، بل كثيرا منها ما يحصل اثناء ساعات الليل المتأخرة التي يستيقظ فيها هؤلاء الأفراد فجأة ويفتحون الباب ويخرجون من المنزل.

ويمكن تعريف متلازمة داون بانها نوع من الإعاقة الذهنية ينتج عن خلل جيني يظهر عند حديثي الولادة بمجموعة من الصفات والمظاهر الخلقية والإكلينيكية تصاحبهم مدى حياتهم. ويصاحب متلازمة داون درجات متفاوتة من الإعاقة الذهنية والجسدية والمشاكل الطبية. اما التوحد فهو ضعف النمو وتطور الدماغ أو الجهاز العصبي المركزي، ويتسم بثلاثة أعراض محددة تتضمن ضعف في التفاعل الاجتماعي، وضعف في التواصل، ووجود اهتمامات وأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة.

وروت أحد الأمهات ل "الامارات اليوم" عن معاناتها الدائمة في إيجاد طرق تضمن عدم خروج طفلها الذي لديه متلازمة داون، من المنزل بمفرده، مؤكدة انه دائم المحاولة للهروب من المنزل بغض النظر عن الوقت او الظرف المحيط به.

وأضافت أن افراد الاسرة يحيطون طفلها البالغ 10 سنوات بكل المحبة والعطف، الا انه يحاول دائما مباغتتهم للخروج بمفرده من المنزل، لافته انه صار يراقبهم ليعرف مكان اخفائهم لمفاتيح المنزل وانه نجح أكثر من مرة في العثور عليه. وأشارت الى ان فكرة خروجه بمفرده تسبب قلق وتوتر لكل افراد الاسرة حيث من الصعب الاستمرار في احكام الأبواب طوال الوقت.

أم لطفله لديها أيضا متلازمة داون شكت من اضطرارها لمتابعتها في كل لحظة خوفا من خروجها في الشارع وحيدة، وذلك على الرغم من وجود كاميرات في كل انحاء المنزل لمتابعة تحركاتها حرصا على سلامتها. وقالت الام انه برغم من صغر حجمها الا انها تمكنت من وضع كرسي والوقوف عليه والوصول لفتح قفل الباب.

وأعربت الام عن قلقها من خروجها ليس فقط عبر الباب، بل من خلال نوافذ الحجر، مشيرة الى قرار الاسرة السكن في منزل من طابق واحد ارضي تحسبا لوقوع حوادث خطرة تهدد سلامتها. وتابعت ان التمكن من احكام النوافذ والابواب يتطلب نظام اغلاق الكتروني ويحتاج للفتح والغلق برموز وأرقام سرية، ما يجعل الأمر صعب بالنسبة لجميع افراد الأسرة من كل الفئات العمرية.

سيدة أخرى من الاسر المتعففة، ارملة ولديها 3 صغيرات في عمر المراهقة من الذين لديهم إعاقة ذهنية تعاني من تحملها مسؤولية المحافظة على سلامتهن طوال الوقت، لا سيما وان ظروفها المادية لا تسمح لها بالاستعانة بمساعدة منزلية او مرافقة لبناتها تعاونها في الاهتمام بهن.

من ناحيته قال أب لطفل لديه توحد ان هؤلاء الحالات بحاجة للسكن في منازل تم تهيئتها لتناسب الظروف النفسية والجسدية والذهنية للأفراد من أصحاب الهمم. وتابع أن كل مرافق المنزل من نوافذ وسلالم وابواب وحجر ودورات مياه يجب ان تكون بمواصفات معينة تناسب حالة الإعاقة او نوع التوحد الموجود لدى الطفل.

من جهته شرح الطبيب النفسي الدكتور حسين المسيح ل "الامارات اليوم" أسباب رغبة هؤلاء الافراد للخروج بمفردهم من المنزل مؤكدا ان ما يفعلونه ليس هروبا من المنزل، وانهم يقومون بتصرفات لا يدركون عواقبها. وأكد ان هذه المشكلة يعاني منها كثير من الأطفال الذين لديهم توحد او متلازمة داون، حيث يستيقظ كثير من الأهالي صباحا فلا يجدون الطفل في المنزل ليقوموا بتبليغ الشرطة والبحث في المستشفيات. وتابع ان ذلك يقول انه يجب على الأهالي ان يتخذوا احتياطاتهم بكثير من التشدد والحذر لاسيما من ناحية قفل الأبواب والنوافذ والتأكد من احكام قفل الأبواب ليلا وكذلك التأكد من صعوبة فتح النوافذ من الداخل.

وقال المسيح ان تصرفهم ليس هروبا بقدر ما هو تعبير عن اندفاعية يتسم فيها سلوكهم، اذ حين يفكرون بشيء او يرغبون به يقومون به فورا دون التفكير بالنتائج أو الأثر المترتب على تصرفهم. وأفاد ان حجم وشدة السلوك الاندفاعي تكون نسبته عالية جدا في مرحلة الطفولة، وأنه يعي أثر تصرفاته حين يكبر في العمر قليلا.

وأضاف ان الطفل من هؤلاء حين يسمع صوت او حركة في الخارج فانه يرغب بالخروج فورا لمشاهدة ما يحصل، من غير ان يعي انه يجب ان يكون بمرافقة أحد، ومن دون ان يفكر بالنتائج او العواقب المترتبة عن خروجه، كما لا يحسب كل الأمور المتعلقة بخروجه فجأة من المنزل.

أما عن سبب استيقاظهم فجأة خلال الليل، قال المسيح ان هناك ما يعرف علميا ب "التجول"، وهو صفة ملازمة لهم تشرح تصرفهم، حيث ان هناك أطفال يجلسون في اماكنهم بجانب أهله، فيما أطفال آخرون وتحديدا أطفال التوحد ومتلازمة داون يعرفون ب "التجول"، الذي يمكن تعريفه بكثرة الحركة والرغبة في الانتقال من موقع الى آخر. وتابع أن هؤلاء الأطفال إذا استيقظوا ليلا ولم يجدوا أحد بجانبهم يقومون بالتجول داخل المنزل، ومن ثم الخروج من المنزل للتجول خارجه من غير ان يشعر أحد وعندها يتعرض الطفل للضياع لأنه لا يعرف كيف يعود الى المنزل.

وعن وجود تقنيات او اساليب ممكن ان يستخدمها الاهل لمواجهة الأطفال الذين يبتكرون طرق للتحايل والخروج بمفردهم من المنزل، قال المسيح أن الطفل إذا وصل لمرحلة صار فيها يراقب ويبتكر ويجد طريقة للخروج، فان أفضل حل ممكن ان يلجأ الاهل اليه، الاستعانة بأجهزة مساعدة مثل أجهزة الإنذار التي تصدر تنبيه بمجرد فتح الأبواب او النوافذ.

وأضاف ان ذلك قد يشوبه بعض العوائق، لاسيما وأن هذه الأجهزة تتطلب ميزانيات خاصة، وذلك ما يزيد الأعباء عليهم خاصة وان تكاليف مصروفاتهم كأسرة لديها فرد من أصحاب الهمم أعلى من مصروفات أي اسرة أخرى.

يذكر ان وزارة تنمية المجتمع تنفذ حاليا برامج التعليم والتدريب عن بعد للأطفال المسجلين في مراكزها، مواصلة تنفيذ خططها في تأهيل ورعاية أصحاب الهمم من الاعاقات المختلفة بما فيا الإعاقة الذهنية.