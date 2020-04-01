«أبوظبي للتقاعد»: تأجيل تحصيل الاشتراكات من القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدر مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد قراراً يتيح لجهات العمل في القطاع الخاص في الإمارة إمكانية التقدم بطلب لتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية لمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتمديد)، تماشياً مع توجيهات حكومة أبوظبي لتقديم التسهيلات والدعم للقطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة، وذلك دون احتساب أية مبالغ إضافية على هذه الجهات.

ويأتي قرار الصندوق بتأجيل سداد الاشتراكات في إطار الإجراءات الشاملة التي يتم اتخاذها لدعم جهات العمل وتقديم كل التسهيلات الممكنة لها، تماشياً مع توجيهات قيادة الدولة، وانسجاماً مع حزمة المحفزات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لمختلف الفئات والجهات الداعمة في منظومة العمل الحكومي والخاص، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الصندوق أن قرار تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية سيتم تطبيقه على جهات العمل الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات ابتداءً من اشتراكات شهر مارس الجاري، والتي تستحق في بداية شهر أبريل، لافتاً إلى أن الصندوق سيقوم بوضع آلية لسداد الاشتراكات التي سيتم تأجيلها خلال الفترة المقبلة، وذلك دون تحميل جهات العمل أي مبالغ إضافية عن فترات التأجيل.