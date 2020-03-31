أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وقف استقبال متعاملي مراكز «تسهيل، وتدبير، وتوجيه، وتقييم، وتوافق، وتوصيل» لمدة 12 يوماً، اعتباراً من نهاية دوام يوم الخميس المقبل، حتى 16 من أبريل المقبل.
وعزت الوزارة القرار إلى إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على استمرار تقديم الخدمات عبر القنوات الذكية للوزارة.
«التوطين» تغلق مراكز خدمات العلامات التجارية 12 يوماً
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وقف استقبال متعاملي مراكز «تسهيل، وتدبير، وتوجيه، وتقييم، وتوافق، وتوصيل» لمدة 12 يوماً، اعتباراً من نهاية دوام يوم الخميس المقبل، حتى 16 من أبريل المقبل.