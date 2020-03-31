«التوطين» تغلق مراكز خدمات العلامات التجارية 12 يوماً

المصدر: أشرف جمال ـ أبوظبي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وقف استقبال متعاملي مراكز «تسهيل، وتدبير، وتوجيه، وتقييم، وتوافق، وتوصيل» لمدة 12 يوماً، اعتباراً‬⁩ من نهاية دوام يوم الخميس المقبل، حتى 16 من أبريل المقبل.

وعزت الوزارة القرار إلى إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على استمرار تقديم الخدمات عبر القنوات الذكية للوزارة.

