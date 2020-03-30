مجلس شرطة أبوظبي الافتراضي الأول يتصدى للشائعات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي، المجلس الافتراضي الأول ودعا المتحدثون في المجلس إلى تحري الدقة وعدم تداول اية معلومات غير موثوقة.

وأوضح المجلس أن انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يترتب على تداولها نوع من الفوضى وخصوصا في أوقات الأزمات وغالباً ما تكون أخبار تضليلية وكاذبة وتؤدي إلى الحاق الضرر.

وأكد المجلس ان ارتكاب هذا الفعل يعرض صاحبه للمساءلة القانونية بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

ولفت إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كداعم رئيسي لفريق إدارة الأزمات على مستوى الدولة كما أنها تعد أحد اهم الخطوط الاستراتيجية الأولى للتصدي لخطر الشائعات.