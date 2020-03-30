بلدية عجمان تنفذ أضخم عملية تعقيم على مستوى الإمارة

المصدر: الامارات اليوم - عجمان

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، يرافقه عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالدائرة، والشركاء الاستراتيجيين، تنفيذ أضخم عملية تعقيم على مستوى الإمارة والتي تأتي تطبيقاً لبرنامج "التعقيم الوطني" و خطة الدائرة الشاملة والمتكاملة الرامية لتطهير كافة مناطق الإمارة ومرافقها العامة وشوارعها الرئيسة بإستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة، وتسخير صهاريج المياه المحملة بكيماويات التعقيم المعتمدة والصديقة للبيئة، ومركبات الغسيل وأجهزة الرش المحمولة ذات كفاءة عالية، بالإضافة لجهاز المعقم الأوتوماتيكي الذي يختص بتعقيم المناطق السكنية، وانطلقت العملية من مبنى إدارة الصحة العامة والبيئة، تحت إشراف كادر ضخم ومؤهل تم تزويده بجميع وسائل وأدوات الوقاية والسلامة، وتمت العلمية بنجاح بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، وبالتنسيق مع شركات النظافة مثل مجموعة ايمز وشركة ألفاميد، واستمرت العملية حتى ساعات الصباح الباكر.