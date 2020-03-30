4 إجراءات لتعامل حراس الأمن بدبي مع المشتبه في إصابتهم بـ "كورونا"

المصدر: محمد فودة - دبي

أصدرت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا" دليلاً إرشادياً وقائياً لحراس الأمن في إمارة دبي بهدف حمايتهم من الإصابة بفايروس كورونا –كوفيد19 في إطار عدد التدابير الاحترازية التي تتخذها اتساقاً مع جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية المهندس احمد سعيد الزود لـ"الإمارات اليوم" إن الدليل يحدد بشكل واضح الإجراءات التي يجب على الحراس الالتزام بها خلال القيام بواجباتهم في تأمين المنشآت المكلفين بها، ويتناول كذلك التزامات شركات الأمن بحق أفرادها داخل المساكن المخصصة لهم لضمان توفير أقصى درجات الحماية لهم، باعتبارهم من الفئات الحيوية في المجتمع، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 50 ألف حارس مسجلين لدى المؤسسة بالإمارة.

وتفصيلاً، أفاد الزود بأن بأن الدليل يوضح في البداية الأعراض الرئيسة لفيروس كورونا وأهمها الحمى وصعوبة التنفس والسعال والصداع وألم في الحلق، وذلك حتى ينتبه إليها الحراس والشركات، مشيراً إلى أنه حدد أربع إجراءات للتعامل مع أي شخص يشتبه حارس الأمن في إصابته بالفيروس، أولها إبقاء مسافة متر ونصف بينهما، ومحاول عزل ذلك الشخص عن بقية الأفراد المتواجدين، وإبلاغ الإدارة المعنية فوراً، وتعقيم المنطقة المحيطة بالمشتبه به.

وأضاف أن الدليل يحدد ست التزامات أساسية يجب أن يحافظ عليها حارس الأمن في مقر عمله، أولها الحفاظ على مسافة كافية لا تقل عن متر من أفراد المجتمع، وتعقيم اليدين بمطهر كحولي بشكل مستمر، وعدم لمس الأنف والفم والعين، وفي حالة العطس أو السعال استخدام الوسائل الوقائية المطلوبة بتغطية الأنف، وغسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر لديه علامات الأمراض التنافسية.

وأشار إلى أن الدليل يتناول كذلك التزامات شركات الأمن الداخلية في مقر سكن الحراس، أولها قياس درجات حرارة كل رواد سكن الحراس بشكل دوري، وتوزيع المطهرات في كل عنبر وتوعيتهم باستخدامها، وإلزام حراس الأمن غير العاملين بالتواجد داخل السكن وعدم الخروج منه، ومنع دخول غير المرخص لهم، وإيقاف جميع الأنشطة الترفيهية والرياضية، وتعقيم العنابر والسيارات والمعدات، والقيام بجولات داخل غرف السكن للتأكد من حالة الحراس، وعزل كل حارس تعامل مع مريض مصاب بالكورونا وإيقافه عن العمل لمدة 14 يوماً.