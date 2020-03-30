انخفاض في الحرارة مع فرصة لسقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة لسقوط الأمطار، خصوصاً شمالاً وشرقاً نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة، يصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب شرقاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة. كما توقع أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - جنوبية غربية، تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر، بسرعة‏‏ 25 - 35 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 55 كم/‏‏‏‏‏س أحياناً. ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب، وتوقّع المركز أن يكون بحر عمان مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:55، والمد الثاني عند 00:38، والجزر الأول عند الساعة 19:16، والجزر الثاني عند الساعة 7:50.