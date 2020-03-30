المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رقابة

جدّد قراء مطالبتهم الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على ظاهرة البصق في الشوارع، خصوصاً في هذه الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض، ومعاقبة مرتكبي هذا التصرف.

انتظار

طالب قراء المستشفيات الخاصة والحكومية، بالعمل على خفض مدة انتظار المرضى في الصالات، وذلك تجنباً للاختلاط في مكان مغلق، قد يُشكل بيئة مناسبة لانتقال الفيروسات.

ترقية

حاول متعامل مع إحدى شركات الاتصالات، ترقية باقة الإنترنت المجانية التي يستخدمها، وفق ما أعلنت الشركة، إلا أن موظف الشركة أبلغه بتعذر حصوله على العرض، بسبب «عدم توافر البنية التحتية اللازمة».

واجبات

اشتكى أولياء أمور طلبة كثرة الواجبات المدرسية، لطلبة المرحلة الأولى، ضمن مهام التعليم عن بُعد، ما يجعل الأمهات منشغلات في التدريس طوال اليوم، خصوصاً مع تراجع مستوى الشرح من بعض المدرسين.

شحن

لاحظ قراء أن أجهزة الشحن للسيارات الكهربائية، بدأت تنتشر أخيراً، بشكل لافت في العديد من المناطق، ما يشير إلى تزايد الإقبال على هذا النوع من المركبات، وتشجيع الجهات الحكومية المعنية على اقتنائها.

إجراءات

دعا قراء إلى تطبيق إجراءات مشدّدة حول سلامة العاملين في المطابخ الداخلية للمطاعم، سواء عبر إجراء فحوص دورية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، أو من خلال حملات تفتيش للتأكد من استخدام الكمامات وقفازات الأيدي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com