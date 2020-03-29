هيئة الأعمال الخيرية تدعم صندوق الإمارات وطن الإنسانية بـ 3 ملايين درهم‎

المصدر: الامارات اليوم - عجمان

قدمت هيئة الأعمال الخيرية 3 ملايين درهم لدعم صندوق الامارات وطن الإنسانية بناء على توجيهات الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس مجلس الأمناء، الذي أكد سعي هيئة الأعمال الخيرية من خلال مشاركتها في دعم صندوق "الإمارات وطن الإنسانية" لتأصيل مفاهيم التعاون والتكاتف وتوحيد الجهود الوطنية.

وأوضح النعيمي ان الهيئة جزء اصيل من النسيج الخيري في الدولة ولن تدخر جهدًا في دعم الجهود الوطنية الكبيرة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، لتسير في نهج العطاء والبذل المتجذر في مجتمع الإمارات وما تقوم عليه دار زايد الخير من قيم إنسانية وحضارية استثنائية.

من جانبه قال المدير التنفيذي للهيئة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، ان مشاركة المؤسسات والهيئات الخيرية في دعم الصندوق أظهر تضافر الجهود الوطنية المخلصة في أبهى قيم التلاحم الأصيلة والتراحم الذي يملأ قلوب أبناء الإمارات الذين قدموا للعالم نموذجاً فريداً في رسوخ الثوابت الوطنية والولاء للقيادة وقوة الترابط التي تجمع كل من يعيش على أرض الإمارات.