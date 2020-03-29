«أنت أولاً» لنشر الطمأنينة والمسؤولية المجتمعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، المبادرة الرقمية التفاعلية «وقاية»، للتوعية ونشر الطمأنينة والمسؤولية المجتمعية تحت شعار «أنت أولاً»، وتتضمن موقعاً إلكترونياً وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، للتركيز على معالجة قضايا الصحة العامة، وتعزيز درجة الوعي بين المواطنين والمقيمين والزوار، والتعريف بكل الأخبار والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات، وتقديم أفضل النصائح والممارسات الطبية التي تساعد الفرد على وقاية نفسه، وإمكانية التواصل مع الجهات المختصة إذا كانت تراوده أي استفسارات.

وحددت المبادرة 10 طرق للوقاية من فيروس كورونا المستجد، شملت غسل اليدين، وتجنب مخالطة المصابين بالمرض، والامتناع عن لمس العين والأنف، وارتداء القناع الطبي، وتجنب الأماكن المزدحمة، وطلب المساعدة الطبية عند الاشتباه في المرض، وتجنب السفر، والامتناع عن تناول الطعام النيئ، وعدم مشاركة أدوات الطعام مع أحد، بالإضافة إلى تجنب لمس الحيوانات.