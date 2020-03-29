المصدر: دبي-الامارات اليوم.

متسوق

اضطر أحد المتسوقين داخل مركز عجمان سيتي سنتر، إلى رفع صوته مخاطباً المتسوقين بمراعاة احتياجات الآخرين من الأغذية، بعدما رأى أن الكثيرين يشترونها بكميات غير مبررة.

دراسة

وجد معلمون صعوبة في إكمال حصصهم الدراسية عن بُعد، بسبب سلوكيات بعض الطلبة الذين كانوا يتحدثون في أمور بعيدة عن الدراسة، مثل ألعاب الفيديو وكرة القدم.

افتراضي

لاحظ قارئ اتجاه بعض المطورين العقاريين إلى استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لبيع الوحدات السكنية، مثنياً على هذه السلوكيات، التي تتجاوب بشكل إيجابي مع الظرف الاستثنائية الراهنة.

روائح

اشتكى سكان برج الصير في الشارقة، المحاذي لقناة القصباء، وجود تجمعات للمياه في محيط المبنى، تنبعث منها روائح صرف صحي، ما جعل المنطقة أشبه بالمكرهة الصحية، وزادت مخاوف السكان من احتمال تسببها في نقل الأمراض.

تحقق

طالب قراء روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقق من صحة ما يصلهم من أخبار ونصائح طبية عبر حساباتهم، والحذر من اتباعها من دون أن يتوثقوا من صحة مصدر المعلومة، لما قد يكون لهذا السلوك من مخاطر عليهم.

تعليمات

اشتكى مراجعون لفرع بنك دبي الوطني في المرقبات، عدم التزام العديد من المتعاملين بتعليمات الدولة لمكافحة انتشار وباء «كورونا» عالمياً، خصوصاً التي تقضي بانتهاج أسلوب «التباعد الجسدي» بين الأشخاص، منعاً لانتقال العدوى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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