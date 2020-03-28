بالفيديو والصور.. الليلة الثانية من فترة التعقيم.. التزام تام من الجميع في الدولة

المصدر: مروة سليم - دبي

التزم المواطنون والمقيمون في كافة أنحاء الدولة بتعليمات البقاء في المنازل خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني الذي انطلق مساء الأول من أمس، الخميس، حيث ظهرت الشوارع خالية من السيارت.

وتداول مغردون عبر منصات التواصل الإجتماعي صوراً ومقاطع مصورة لخلو الشوارع من السيارت وأيضاً من المارة في مختلف أنحاء الدولة، أثناء فترة التعقيم الوطني الذي يتم تنفيذه بإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية والذي بدأ يوم الخميس من الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، يومياً حتى يوم الأحد.

إلتزام تام من المواطنين والمقيمين في الشارقة خلال فترة برنامج التعقيم الوطني. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/g0WV8ymeqM — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 27, 2020

التزام أهالي أم القيوين ببرنامج التعقيم الوطني في الفترة من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً. pic.twitter.com/unSzZKY3ZC — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 27, 2020

الشارقة .. وعي والتزام.

شوارع الشارقة الرئيسية تخلو من السيارات في أول أيام "برنامح التعقيم الوطني" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.#خلك_في_البيت#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/yrDACiuMEB — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 27, 2020

التزام ملحوظ من قبل قاطني إمارة الفجيرة مع بدء برنامج التعقيم الوطني#خلك_في_البيت #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/760j5TxorK — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2020

#فيديو.. الحركة المرورية شبه معدومة في طرق منطقة الورقاء بدبي مع بدء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني وتقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور #خلك_في_البيت#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/4JlWqiSQE0 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2020

خلو شوارع أبوظبي من المشاة وقلة اعداد المركبات مع بدء برنامج التعقيم الوطني.#الامارات_اليوم pic.twitter.com/sm4ai3i3rN — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2020

وفي سياق متصل استقبل بعض سكان الدولة بدء فترة تنفيذ حملة التعقيم الوطني بالهتافات والغناء.

شاهد .. كيف حيا سكان الإمارات المشاركين في حملة التعقيم الوطني#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/5Gh1jwj0KC — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2020

مقيمون أجانب يرددون النشيد الوطني لدولة #الإمارات تزامناً مع بدء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.. تحية للكوادر العاملة على تعقيم الشوارع والمرافق العامة#خلك_في_البيت #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Wy8SSkYK2U — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2020