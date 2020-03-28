    بالفيديو والصور.. الليلة الثانية من فترة التعقيم.. التزام تام من الجميع في الدولة

    المصدر:
    • مروة سليم - دبي
    التاريخ:

    التزم المواطنون والمقيمون في كافة أنحاء الدولة بتعليمات البقاء في المنازل خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني الذي انطلق مساء الأول من أمس، الخميس، حيث ظهرت الشوارع خالية من السيارت.

    وتداول مغردون عبر منصات التواصل الإجتماعي صوراً ومقاطع مصورة لخلو الشوارع من السيارت وأيضاً من المارة في مختلف أنحاء الدولة، أثناء فترة التعقيم الوطني الذي يتم تنفيذه بإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية والذي بدأ يوم الخميس من الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، يومياً حتى يوم الأحد.

     

    وفي سياق متصل استقبل بعض سكان الدولة بدء فترة تنفيذ حملة التعقيم الوطني بالهتافات والغناء.

     

     

     

    طباعة
    أعلى