بالفيديو والصور.. الليلة الثانية من فترة التعقيم.. التزام تام من الجميع في الدولة

التزم المواطنون والمقيمون في كافة أنحاء الدولة بتعليمات البقاء في المنازل خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني الذي انطلق مساء الأول من أمس، الخميس، حيث ظهرت الشوارع خالية من السيارت.
وتداول مغردون عبر منصات التواصل الإجتماعي صوراً ومقاطع مصورة لخلو الشوارع من السيارت وأيضاً من المارة في مختلف أنحاء الدولة، أثناء فترة التعقيم الوطني الذي يتم تنفيذه بإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية والذي بدأ يوم الخميس من الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، يومياً حتى يوم الأحد.
شوارع دبي خلال فترة التعقيم الوطني #دبي_تشكركم#خللك_في_البيت#stay_home pic.twitter.com/HGGfCkhlyD— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 27, 2020
إلتزام تام من المواطنين والمقيمين في الشارقة خلال فترة برنامج التعقيم الوطني. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/g0WV8ymeqM— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 27, 2020
التزام أهالي أم القيوين ببرنامج التعقيم الوطني في الفترة من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً. pic.twitter.com/unSzZKY3ZC— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 27, 2020
الشارقة .. وعي والتزام.— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 27, 2020
شوارع الشارقة الرئيسية تخلو من السيارات في أول أيام "برنامح التعقيم الوطني" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.#خلك_في_البيت#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/yrDACiuMEB
شكرا لالتزامكم ... #خلك_في_البيت #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/NYOPnAwnOZ— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2020
مع بدء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.. خلو شوارع #أبوظبي من الحركة المرورية #خلك_في_البيت #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/bOCxToBiFW— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2020
مع بدء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.. خلو شوارع #أبوظبي من الحركة المرورية #خلك_في_البيت #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/bOCxToBiFW— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2020
لقطات من شوارع إمارة #دبي مع بدء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني #خلك_في_البيت#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/fkbB0KEIwe— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2020
التزام ملحوظ من قبل قاطني إمارة الفجيرة مع بدء برنامج التعقيم الوطني#خلك_في_البيت #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/760j5TxorK— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2020
#فيديو.. الحركة المرورية شبه معدومة في طرق منطقة الورقاء بدبي مع بدء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني وتقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور #خلك_في_البيت#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/4JlWqiSQE0— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2020
خلو شوارع أبوظبي من المشاة وقلة اعداد المركبات مع بدء برنامج التعقيم الوطني.#الامارات_اليوم pic.twitter.com/sm4ai3i3rN— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2020
وفي سياق متصل استقبل بعض سكان الدولة بدء فترة تنفيذ حملة التعقيم الوطني بالهتافات والغناء.
شاهد .. كيف حيا سكان الإمارات المشاركين في حملة التعقيم الوطني#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/5Gh1jwj0KC— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2020
March 26, 2020
مقيمون أجانب يرددون النشيد الوطني لدولة #الإمارات تزامناً مع بدء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.. تحية للكوادر العاملة على تعقيم الشوارع والمرافق العامة#خلك_في_البيت #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Wy8SSkYK2U— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 26, 2020