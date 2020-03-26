لجنة لضمان استمرارية الخدمات الحكــومية الاتحـــادية في ظل تحدي «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، أن ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية لمجتمع دولة الإمارات، في كل الظروف، يمثل أولوية لقيادة الإمارات، ومهمة أساسية لكل الجهات الاتحادية، من خلال تعزيز جاهزية الخدمات الذكية الحكومية لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عن بعد، بما يضمن سلامتهم، ويحافظ على صحتهم وصحة المجتمع عموماً، ويدعم الجهود لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والحد من آثاره على كل القطاعات.

وقال إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتشكيل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية، تؤكد قرب حكومة الإمارات برئاسة سموه من المجتمع، وقدرتها على الاستجابة الاستباقية للمتغيرات، والتعامل مع كل الظروف، ومرونتها في رسم السيناريوهات المستقبلية لمواجهة التحديات.

وكان مجلس الوزراء اعتمد في جلسته الأخيرة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية، بهدف ضمان استمرارية تقديم خدمات حكومية بكفاءة عالية، تتولى الإشراف على جاهزية الوزارات والجهات الحكومية لاستمرارية العمل في ظل التحديات الطارئة المتعلقة بالحد من آثار فيروس كورونا المستجد، والإشراف على تطبيق مبادئ الاستمرارية والمرونة في الخدمات الحكومية، والرد على استفسارات الجهات حول الإجراءات الاحترازية، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية للاستجابة والتصدي للفيروس.

كما تتولى اللجنة اعتماد إجراءات استمرارية تقييم الخدمات الحكومية، ووضع خطة عمل فعالة للتواصل مع المتعاملين، وتوعيتهم بالتغييرات والإجراءات التي تطرأ على تقديم الخدمات والإشراف على تنفيذها، ورفع التوصيات وفقاً للتطورات على المستوى الوطني، وتطوير الحلول للسيناريوهات المستقبلية، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتضم اللجنة التي يترأسها مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن طليعة، كلاً من: الوكيل المساعد للخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الدكتور خالد المزروعي، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع عوض الكتبي، والوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين عائشة بالحرفية، والوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع ناصر إسماعيل، والوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة العدل عبدالله الماجد.

كما تضم المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة بريد الإمارات يوسف الخاجة، والمدير التنفيذي للخدمات المشتركة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عدنان نصيب صالح، ومدير إدارة السعادة في وزارة الداخلية العميد ناصر خادم الكعبي، ومدير إدارة دعم مراكز سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ناصر العبدولي، ومدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات محمد الزرعوني، ومدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف جمعة الظاهري.