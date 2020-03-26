«طرق دبي» تدعو إلى عدم استخدام المواصلات إلا للضرورة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مستخدمي وسائل المواصلات العامة إلى عدم استخدام وسائل النقل العام إلا للضرورة، والتخطيط المسبق لرحلاتهم اليومية، وتوقع التأخير، نظراً للتحكم في عدد ركاب وسائل النقل، إضافة إلى ضرورة التعاون مع موظفي محطات وعربات مترو وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، كما دعتهم إلى استخدام أدوات الحماية الشخصية أثناء الوجود في الأماكن العامة.

وأعلنت عن عدد من الإجراءات المتعلقة بحماية صحة وسلامة مستخدمي وسائل المواصلات العامة في الإمارة، شملت التحكم في عدد ركاب مترو دبي وحافلات المواصلات العامة في كل رحلة للحفاظ على مسافة آمنة بين الركاب، مع إغلاق المحطات المكيفة المخصصة لانتظار الحافلات.

وسيتم التحكم بفتح أبواب الحافلات من قبل السائق، بحيث تفتح الأبواب الأمامية والوسطى للحافلة، على أن يبقى الباب الخلفي للحافلة مغلقاً، مع تحديد عدد ركاب مركبات الأجرة بشخصين فقط في كل مركبة (المقعد الخلفي)، كما أعلنت عن زيادة عدد الرحلات وزمن التقاطر في مترو دبي لتقديم مستوى صحي وآمن، وضمان التباعد بين الركاب وفقاً لأعلى المعايير المتبعة عالمياً.