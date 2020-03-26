المصدر: الامارات اليوم

تهافت

على الرغم من تأكيد الجهات الحكومية المعنية أن هناك مخزوناً وافراً من السلع الغذائية، فإن كثيراً من المتسوقين لايزالون يتهافتون على شراء كميات أكثر بكثير مما يحتاجون إليه، الأمر الذي قد ينتهي بكميات من الأغذية إلى حاويات النفايات!

ضوضاء

لاحظ ذوو طلبة، في مدرسة خاصة بالشارقة، أثناء تنفيذ مبادرة التعليم عن بُعْد، وجود ضوضاء، خلال شرح المدرسين للحصص، نتيجة السماح للطلبة بالتحدث أثناء إلقاء الدروس، وتشغيل بعض الطلبة موسيقى بصوت مرتفع في منازلهم، ما يتسبب في التشويش على الطلبة الآخرين في استيعاب الشرح.

فيتامينات

اشتكى مستهلكون من شح المعروض لأنواع من الفيتامينات والمكملات، خصوصاً «فيتامين سي» بالجمعيات التعاونية، ومراكز تجارة التجزئة، وارتفاع أسعار أنواع بديلة في الصيدليات، وذلك نتيجة زيادة الطلب عليها حالياً.

تعقيم

أثنى متسوقون على التزام منافذ بيع السلع الغذائية في الدولة بتوفير خدمة تعقيم عربات التسوق، كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

إيجارات

طالب قراء القطاع الخاص بالإسهام في تخفيف الأعباء الناجمة عن انتشار فيروس «كورونا» عالمياً، خصوصاً في ما يتعلق بقطاع الإيجارات، عبر خفض الإيجارات، أو تأجيل الشيكات لفترة شهر أو اثنين، إلى حين استقرار الأوضاع.

تواصل

طالب رياضيون مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الجديد، الذي انتخب أخيراً، بالعمل على تعزيز التواصل مع القطاع الرياضي، وكذلك مع وسائل الإعلام، بصورة أكثر شفافية وفاعلية، بما يخدم كرة القدم في الإمارات.

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