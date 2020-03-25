"حكومة دبي" تطبق العمل عن بعد بنسبة 100% في مؤسساتها بدء من الأحد المقبل

المصدر: وجيه السباعي – دبي

قرر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تعميم تطبيق العمل عن بعد في كافة هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، بنسبة 100%، اعتباراً من الأحد المقبل 29 مارس .

وحسب القرار فإن جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي برفع نسبة تطبيق العمل عن بعد، ليصل إلى نسبة 100%، اعتباراً من الأحد المقبل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في التعاميم السابقة، بشأن العمل عن بعد وضوابطه، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز التحول الذكي في تقديم الخدمات .

وحسب القرار يجب على الجهات الحكومية ضمان مستوى جودة الخدمات واستمراريتها ومراعاة الوظائف التي يتحتم على شاغليها التواجد في مقر العمل حيث يترك تقدير ذلك لمدير الجهة ذاتها .

ووجه المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشكر الجزيل لكافة الجهات الحكومية على تعاونها وسرعة استجابتها على إنجاح عملية التحول إلى العمل عن بعد، حيث تمكنت 24 جهة حكومية من التحول بنسبة 100% في الوظائف غير الميدانية .