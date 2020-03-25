لجنة لضمان استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية في ظل تحدي كورونا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبدالله القرقاوي أن ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية لمجتمع دولة الإمارات، في كافة الظروف، يمثل أولوية لقيادة الإمارات، ومهمة أساسية لكافة الجهات الإتحادية، من خلال تعزيز جاهزية الخدمات الذكية الحكومية لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عن بعد، بما يضمن سلامتهم ويحافظ على صحتهم وصحة المجتمع عموماً، ويدعم الجهود لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحد من آثاره على كافة القطاعات.

وقال محمد القرقاوي إن "توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتشكيل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية، يؤكد قرب حكومة الإمارات برئاسة سموه من المجتمع، وقدرتها على الاستجابة الاستباقية للمتغيرات والتعامل مع كافة الظروف، ومرونتها في رسم السيناريوهات المستقبلية لمواجهة التحديات".

وكان مجلس الوزراء اعتمد في جلسته الأخيرة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية، بهدف ضمان استمرارية تقديم خدمات حكومية بكفاءة عالية، تتولى الإشراف على جاهزية الوزارات والجهات الحكومية لاستمرارية العمل في ظل التحديات الطارئة المتعلقة بالحد من اثار فيروس كورونا المستجد، والإشراف على تطبيق مبادئ الاستمرارية والمرونة في الخدمات الحكومية، والرد على استفسارات الجهات حول الإجراءات الاحترازية، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية للاستجابة والتصدي للفيروس.

كما تتولى اللجنة اعتماد إجراءات استمرارية تقييم الخدمات الحكومية، ووضع خطة عمل فعالة للتواصل مع المتعاملين وتوعيتهم بالتغييرات والإجراءات التي تطرأ على تقديم الخدمات والإشراف على تنفيذها، ورفع التوصيات وفقاً للتطورات على المستوى الوطني، وتطوير الحلول للسيناريوهات المستقبلية، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتضم اللجنة التي يرأسها محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، كلا من: الدكتور خالد المزروعي الوكيل المساعد للخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعوض الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعائشة بالحرفية الوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وعبدالله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة العدل.

كما تضم يوسف الخاجة المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة بريد الإمارات، وعدنان نصيب صالح المدير التنفيذي للخدمات المشتركة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير إدارة السعادة في وزارة الداخلية، وناصر العبدولي مدير إدارة دعم مراكز سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومحمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والدكتور سيف جمعة الظاهري مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.