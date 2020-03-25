اقتصادية عجمان تُصدر نشرات توعوية للمستهلكين

المصدر: عجمن - الإمارات اليوم

تسعى دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في ظل الوضع الراهن إلى تكثيف التوعية الموجّهة إلى المستهلكين لحمايتهم وطمأنتهم، وأصدرت مجموعة من الرسائل التوعوية للحد من انتشار وانتقال العدوى، تتناول نصائح وتحذيرات منها اختيار الوقت المناسب للتبضّع بعيداً عن أوقات الازدحام، و وجوب ارتداء القفازات عند استخدام عربات التسوّق، وشراء الاحتياجات الضرورية من السلع والاحتفاظ بالفواتير، وعدم التسرّع في الشراء والمقارنة بين السلع من ناحية الجودة والسعر، وعدم اصطحاب الأطفال أثناء التسوّق، وضرورة استخدام معقّم اليدين عند الانتهاء من التسوق، وحثّت مجتمع المستهلكين إلى تقليل عدد الزيارات إلى الجمعيات ومراكز التسوّق والاستعانة بالمتاجر الإلكترونية وخدمة التوصيل إلى المنازل لتجنب الاختلاط والازدحام. وفي الشأن ذاته تُطمئن الدائرة الجمهور من توفّر السلع الاستهلاكية في الإمارة، وتدعوهم إلى عدم الخوف من نفاذ الكميات، بالإضافة إلى الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تضع أمنهم وسلامتهم ضمن أولوياتها.

كما كثّفت الدائرة في الآونة الأخيرة حملاتها الرقابية ونزولها الميداني على الأسواق في الإمارة لمواجهة أية ظواهر سلبية من قبل التجّار كاستغلال الاقبال المتزايد على بعض المنتجات بهدف رفع الأسعار، وتقوم بتحرير مخالفات فورية للمخالفين.