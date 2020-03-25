الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام القادمة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا رطبا صباحا شمالاً وصحوا إلى غائم جزئي وغائما أحيانا أقصى شمال الدولة.

وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما البحر فمتوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الخميس رطبا صباحا مع فرصة لتشكل ضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً وصحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون سحب ركامية شرقا بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويوم الجمعة يكون رطبا صباحا شمالاً وصحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحيانا خاصة ليلاً على بعض المناطق الساحلية والجزر الغربية مع احتمال سقوط بعض الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة.

أما الرياح فجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً ليلاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتتشكل يوم السبت فرصة لسقوط أمطار على فترات على مناطق متفرقة خاصة على السواحل وغرب الدولة، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، أما

البحر فمتوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويتوقع سقوط الأمطار يومي الأحد والإثنين على فترات على مناطق متفرقة يصاحبها البرق والرعد أحيانا وغبار وأتربة مثارة.