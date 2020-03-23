تعليق عمل شركات التنظيف والصيانة المنزلية ضمن إجراءات الوقاية من "كورونا"

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي



علمت "الامارات اليوم" انه تم تعليق عمل شركات التنظيف والصيانة المنزلية، لتتوقف عن تقديم خدماتها بدءا من تاريخ 25 مارس الجاري وحتى 3 ابريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وتلقى العملاء اشعارات على هواتفهم المتحركة من تلك الشركات تعلمهم عن تعليق العمل خلال المدة المذكورة، مشيرة الى ان توقف العمل سيشمل أيضا الخدمات المتعلقة بالتصليحات والصيانة المنزلية.

وطلبت الشركات من عملائها إعادة جدولة مواعيدها المحجوزة مسبقا الى ما بعد التاريخ المذكور، لافتة الى احتمال تميد المدة من قبل الجهات المختصة تماشيا مع الإجراءات المتبعة.