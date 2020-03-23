5 نصائح أٌسرية لـ"وقت بلا فراغ" داخل المنزل

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

قدّمت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، 5 نصائح رئيسة لأولياء الأمور لملء أوقات الفراغ لدى أطفالهم، بينما يلازمون المنزل خلال الفترة المقبلة، الأولى "التقيد بروتين منزلي"، من خلال وضع برنامج أو جدول أسبوعي محدد للأطفال، يتضمن مواعيد الطعام والاستحمام والنوم واللعب وممارسة الرياضة وغيرها من الأنشطة.

ووفقاً للهيئة، فإن النصيحة الثانية تتمثل في "تشجيع الأطفال على ممارسة ما يكفي من الأنشطة البدنية"، داعية إلى أهمية تحفيز الأبناء على الحركة وممارسة ما يكفي من الأنشطة البدنية المناسبة لسنّهم، كالرياضة واللعب والمشي.

كما نصحت الهيئة بـ"تخصيص وقت عائلي للعب"، قائلة: "استفيدوا قدر الإمكان من بقائكم في العمل للعب مع أطفالكم، من خلال تركيب الصور أو العب الألعاب اللوحية أو ممارسة أي نشاط تستمتعون به معاً كأسرة".

وأكدت كذلك على أهمية "قراءة الكتب باستمرار"، وتشجيع الأطفا على القراءة، وإذا كانوا لا يجيدون القراءة، فيجب أن يقرأ الأب أو الأم لهم كتابا أو كتابين على الأقل يومياً.

واختتمت الهيئة قائمة النصائح الخمس بنصيحة "علّموا أطفالكم الاعتناء بالمنزل"، إذ قالت: "شجّعوا أطفالكم على المشاركة في الأعمال المنزلية المناسبة لسنّهم، كترتيب أسرّتهم وغرفهم وخبز الحلويات وري النباتات وإعداد المائدة ".