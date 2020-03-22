حاكم أم القيوين يصدر قراراً بإعفاء المنشآت المتضررة من تعليق الخدمة في الإمارة من الرسوم والغرامات

المصدر: أم القيوين - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القرار رقم / 3 / لسنة 2020 بشأن اعفاء المنشآت المرخصة المتضررة من قرار تعليق الخدمة فى الامارة من الرسوم والغرامات.

وجاء بالقرار انه بعد الاطلاع على قرار المجلس التنفيذي لامارة أم القيوين رقم / 5 / لسنة 2020 بشأن التدابير الوقائية للحد من انتشار الأوبئة والفيروسات فقد قررنا ما يلى : تعفى كافة المنشآت والمؤسسات المرخصة فى الامارة والمذكورة فى القرار أعلاه التى علقت خدماتها كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا / كوفيد _19 / من الرسوم المحلية المستحقة لحكومة أم القيوين / كرسوم تجديد الرخص ورسوم تجديد عقود الايجار وغيرها من الرسوم او اية غرامات تترتب عليها والتى يحددها المجلس التنفيذي / وذلك حتى اشعار آخر .

ويهدف قرار رقم / 3 / لسنة 2020 بشأن اعفاء المنشآت والمؤسسات المرخصة من قرار تعليق الخدمة فى الامارة من الرسوم والغرامات الى تخفيف العبئ على أصحاب المنشآت والمؤسسات فى الامارة وتشجيعها على ممارسة نشاطاتها وأعمالها بالامارة .

يعمل بهذا القرار من تاريخ التوقيع عليه وينشر فى الجريدة الرسمية.