"الأرصاد": استمرار البرق والأمطار الرعدية اليوم.. وانخفاض ملحوظ في "الحرارة" غداً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار تعرض الدولة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى استمرار سقوط أمطاراً يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة خلال النهار، تنحسر ليلاً على المناطق الشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، تبقى مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، بينما يكون البحر مضطرب إلى شديد أحياناً في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً خاصة على البحر، ومثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 25 إلى 35 كم/س، تصل إلى 50 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن يوم الثلاثاء سيصبح صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، مع ازدياد الرطوبة النسبية خلال الليل حتى صباح الأربعاء، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً خاصة على البحر، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون مضطرب خلال النهار إلى متوسط الموج ليلاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

