شرطة عجمان تطلق خدمة "المخطابات البنكية"عبر تطبيقها الذكي دعما للتواصل عن بعد وتسهيلا على المتعاملين

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

بالتزامن مع توجيهات الدولة في إطار الإجراءات الوقائية الاستباقية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على الصحة العامة وسلامة الموظفين والمتعاملين، أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان خدمة المخطابات البنكية الخاصة بالشيكات المرتجعة عبر تطبيقها الذكي، والتي تهدف إلى تبسيط الاجراءات وتخفيض أعداد المراجعين والحد من الازدحام والاختلاط بين الموظفين والمراجعين في مراكز الخدمة.

وقال رئيس قسم الخدمات الالكترونية والاتصالات الرائد خليل إبراهيم الحمادي أن خدمة المخطابات البنكية خدمة خاصة بالشيكات المرتجعة للأفراد، تهدف إلى التسهيل على المتعامل في الحصول على الرسالة البنكية التي تشمل بيانات محرر الشيك ليتمكن الشاكي من فتح بلاغ رسمي في مركز الشرطة، وتم تحويل خدمة المخطابات البنكية إلى خدمة ذكية تقدم عبر تطبيق شرطة عجمان الذكي وموقعها الالكتروني لتكون دعما ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي تتخذها شرطة عجمان للوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف رئيس قسم الخدمات الالكترونية والاتصالات أن الخدمة تختصر الوقت والجهد على المتعامل، وتحد من الاختلاط بين المراجعين والموظفين، حيث أصبح بإمكان المتعامل الحصول على الرسالة البنكية عبر تطبيق شرطة عجمان دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وذلك من خلال تعبئة بياناته الشخصية وإرفاق صورة الشيك المرتجع، ليتم إنجاز الخدمة واستلام الرسالة عبر البريد في غضون خمسة دقائق فقط.

ودعا الرائد خليل إبراهيم الحمادي المتعاملين إلى التوجه لاستخدام الخدمات الذكية لإنجاز معاملاتهم عبر تطبيق الشرطة وتجنب الحضور لمراكز الخدمة، حفاظاً على سلامتهم والإسهام في الحد من انتشار الفيروس.