شرطة دبي تطلق «بشارة خير» لموظفاتها

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أطلقت الإدارة العامة للموارد البشرية، ومجلس الموارد البشرية في شرطة دبي، الدليل الشامل للأمومة والطفولة «بشارة خير»، الذي يستهدف الأمهات، وكل الموظفات العسكريات والمدنيات في شرطة دبي، ليدعم مسيرتهن الوظيفية، ويلبي احتياجاتهن المعرفية، حيث يلخص القوانين والمميزات الوظيفية لهن بطريقة سهلة في معرفة الحقوق والواجبات، لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمومة ومتطلبات العمل.

وقال مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، رئيس مجلس الموارد البشرية، اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، إن الدليل يأتي في إطار اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بالموظفات الأمهات العاملات في مختلف الميادين، والذي يهدف إلى أن يوفر لهن كل السبل والإمكانات، وبيئة العمل المناسبة والسعيدة لأداء مهامهن الوظيفية في خدمة الوطن.