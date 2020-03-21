المصدر: الامارات اليوم

أمان

أعرب مقيمون من جنسيات مختلفة عن شعورهم بالاطمئنان والأمان في الإمارات، منوهين بالإجراءات الوقائية التي تتخذها المؤسسات المعنية، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الصدد.

مسؤولية

أكد مستأجرون ضرورة تحمّل ملاك البنايات مسؤوليتهم المجتمعية في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، إذ قام بعضهم بخطوات إيجابية مثل تعليق لافتات إرشادية عن الفيروس في المداخل، وإجراء عمليات تعقيم دورية، فيما لايزال البعض يتجاهل تطبيق هذه الإجراءات.

حشرات

لاحظ قراء انتشار الذباب في بعض المناطق القريبة من نباتات الزينة التي يتم زراعتها حديثاً، وذلك بسبب استخدام الأسمدة العضوية، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار هذه الحشرات.

تعديل

قال متعاملون إن ناقلات جوية أجنبية لم تُبد مرونة كافية في إجراء التعديلات على حجوزات السفر، جراء فرض بعض الدول قيوداً على حركة النقل الجوي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تعقيم

طالب قراء بإلزام جميع محال مراكز التسوق ومحال السوبر ماركت والصيدليات، بتوفير وسائل تعقيم الأيدي على المداخل والمخارج، لكل المتسوقين والمرتادين، لافتين إلى أنه يصعب الوصول دائماً إلى مرافق غسل الأيدي.

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