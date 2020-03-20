خفض المخالفات المرورية 50% في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين ■أم القيوين

أعلنت القيادة العامة في شرطة أم القيوين، أمس، عن خفض المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة 50‎‎% لجميع المركبات، مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية، اعتباراً من اليوم حتى 30 مايو المقبل، على أن يكون دفع المخالفات عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية لوزارة الداخلية.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد سعيد عبيد بن عران، إن خفض المخالفات يأتي في ظل سعي القيادة العامة لشرطة أم القيوين، إلى تبني المبادرات التي تسهم في إسعاد المتعاملين من كل شرائح المجتمع، والتسهيل على مالكي المركبات تعديل أوضاع مركباتهم المنتهية الترخيص وتجديدها، وضمان السلامة على الطرق.